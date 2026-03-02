 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Patronato visita a Atlanta en búsqueda de su primer triunfo de la temporada

2 de Marzo de 2026
Patronato.

Los dirigidos por Rubén Darío Forestello intentarán cambiar la cara mostrada en sus dos primeras presentaciones. El encuentro comenzará este lunes 2 de marzo a partir de las 21.

En el cierre de la tercera jornada de la Primera Nacional 2026, Patronato afrontará este lunes un compromiso exigente cuando visite a Atlanta desde las 21 en el estadio León Kolbovski, con arbitraje de Gastón Monsón Brizuela. El equipo entrerriano llega a Villa Crespo con la obligación deportiva de sumar para modificar el rumbo en la Zona B.

 

El comienzo del campeonato dejó sensaciones mixtas. En el debut, el elenco rojinegro igualó ante San Martín de Tucumán en condición de visitante y mostró solidez defensiva.

 

 

Sin embargo, días después sufrió una derrota en el Presbítero Bartolomé Grella frente a Gimnasia y Tiro de Salta, resultado que generó preocupación puertas adentro por el funcionamiento colectivo.

 

Un esquema que no se negocia

 

Rubén Darío Forestello mantiene como premisa el sistema táctico con cinco defensores, cuatro mediocampistas y un delantero. El entrenador entiende que esa estructura brinda equilibrio, aunque analiza modificaciones en nombres propios para intentar mayor consistencia en ataque y contención en la mitad de la cancha.

 

Para este compromiso, Patronato podría presentar variantes tanto en la última línea como en el mediocampo. No hubo confirmación oficial del once inicial, pero sí trascendió que existen dudas en el sector izquierdo de la defensa y en la conformación del bloque central.

 

Patronato jugar&aacute; en el estadio Le&oacute;n Kolbovski. Foto: Prensa Atl&aacute;nta.
Patronato jugará en el estadio León Kolbovski. Foto: Prensa Atlánta.

 

Las ausencias de Maxi Rueda y Facundo Heredia en la lista de convocados llamaron la atención, ya que ambos habían sido titulares durante la preparación y en el arranque del torneo. Igualmente, luego informaron que ambos están fuera por distintas molestias.

 

Interrogantes en la mitad de la cancha

 

La recuperación de Agustín Araujo abre un escenario distinto. Su posible ingreso podría modificar la estructura habitual y desplazar a alguno de los volantes que comenzaron la competencia. Juan Barinaga, Fede Bravo y Brandón Cortés aparecen en el análisis del cuerpo técnico, mientras que en ofensiva se mantiene la incógnita entre Pereyra o Araujo para acompañar a Franco Soldano.

 

En defensa, Santiago Piccioni o Bartolomé Velásquez podrían ocupar el lateral izquierdo dentro del esquema 5-3-2. Ambos cuentan con antecedentes en esa posición y se perfilan como alternativas para un duelo que se anticipa disputado.

 

 

El partido aparece como una oportunidad para que Patronato consiga su primera victoria en la temporada y comience a consolidar una identidad en el certamen. El desafío será sostener orden, mejorar la circulación y aprovechar las situaciones generadas en un escenario siempre complejo como el de Atlanta.

 

Información del partido

  • Horario: 21 hs.
  • Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.
  • Estadio: León Kolbovski (Atlanta).
  • Televisación: LPF Play.

Temas:

Patronato Primera Nacional Atlanta
