Multas en Entre Ríos: cómo consultar online si tenés infracciones en rutas

Los conductores pueden consultar si registran multas en Entre Ríos de manera rápida y online a través del sitio oficial de Monitoreo Vial, donde es posible verificar infracciones por exceso de velocidad u otras faltas detectadas por radares en rutas provinciales. Así lo recordaron desde la Dirección de Prevención Vial, al tiempo que destacaron el impacto positivo de estos dispositivos tecnológicos en la reducción de siniestros viales.

El responsable de Comunicación del organismo, Diego Passarello, explicó a Elonce que uno de los puntos clave donde se reforzó el control fue en Colonia Ensayo, sobre la Ruta Provincial Nº 11, donde a mediados de julio de 2025 se instaló un radar fijo.

“Ese dispositivo se colocó en función de la siniestralidad que tenía la zona, con la intención de disminuir la velocidad y reforzar la prevención. Cuando comenzó a operar, en julio de 2025, se registraban alrededor de 8.000 infracciones mensuales”, precisó.

Fuerte descenso de infracciones

Con el correr de los meses, los números evidenciaron una baja sostenida. “Al mes siguiente descendieron a 6.000 actas, luego se estabilizaron en torno a las 2.000 y actualmente el promedio mensual oscila entre 1.000 y 1.500 infracciones, principalmente por exceso de velocidad y por no utilizar luces bajas”, detalló.

Para Passarello, estos datos reflejan el efecto disuasivo del control tecnológico. “El uso de radares y sistemas de monitoreo nos permite ejercer un control más eficiente de la velocidad y contribuir directamente a la prevención de siniestros. Hace tiempo que no se registran hechos de gravedad en ese sector”, afirmó.

En ese sentido, subrayó que la finalidad de los controles es preventiva. “La intención es generar conciencia y reducir riesgos. La tecnología es una herramienta que nos ayuda a ordenar el tránsito y proteger vidas”, sostuvo.

Cómo saber si tenés una multa

Respecto al procedimiento de notificación, explicó que una vez constatada la infracción, el acta se remite por distintas vías. “Las notificaciones pueden enviarse por correo postal o por medios electrónicos, según los datos que tenga registrados el titular del vehículo”, indicó.

No obstante, aclaró que no es necesario esperar la llegada de la boleta para conocer la situación. “Cualquier conductor puede ingresar al portal de Monitoreo Vial Entre Ríos y realizar una consulta pública. Con el dominio del vehículo se puede verificar si existe alguna infracción”, señaló.

El sitio habilitado para la consulta es: https://monitoreovialentrerios.info/#/consulta-infracciones

Passarello agregó que la carga de las actas es prácticamente automática. “Si una persona tiene dudas sobre su paso por algún radar en la provincia, puede verificarlo de manera inmediata en la web”, concluyó.