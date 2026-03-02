 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concepción del Uruguay

Se entregó la mujer buscada por disparo que dejó a un joven gravemente herido

2 de Marzo de 2026
La pareja está acusada de balear a un hombre en Concepción del Uruguay
La pareja está acusada de balear a un hombre en Concepción del Uruguay

Una joven de 22 años se entregó en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar de Concepción del Uruguay, acusada de participar en un ataque con arma de fuego que dejó a un joven con lesiones gravísimas. Continúa la búsqueda de otro implicado.

Se entregó la joven vinculada al ataque con arma de fuego en Concepción del Uruguay luego de permanecer prófuga desde el 20 de febrero. La mujer, de 22 años, se presentó este domingo por la tarde en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar acompañada por su asesor legal.

 

Esta medida se produjo tras varios días de rastrillajes, allanamientos y la difusión de un pedido de captura dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 2 de La Histórica.

 

La joven, identificada como Milagros Samantha Armella, está señalada como partícipe del hecho ocurrido en la zona de calles Lacava y Mitre, donde un hombre recibió un disparo de escopeta que le provocó lesiones de carácter gravísimo.

Orden de detención

 

Cerca de las 18.50 horas, Armella compareció ante las autoridades y quedó inmediatamente detenida por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Albertina Chichi.

 

Sobre la acusada pesaba un mandamiento de detención vigente en el marco de la causa que investiga el ataque armado.

 

La imputada fue alojada en la dependencia correspondiente mientras avanza el proceso judicial.

Continúa la búsqueda de otro sospechoso

 

En la causa también está involucrado un joven de 22 años identificado como Germán Ezequiel Rossi, alias “Tara”, quien permanece prófugo.

 

Las autoridades mantienen la búsqueda activa para dar con su paradero y esclarecer completamente lo sucedido.

 

El ataque con arma de fuego en Concepción del Uruguay es investigado por la Fiscalía en turno, que continúa reuniendo pruebas y testimonios en el marco del expediente judicial.

