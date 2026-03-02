Investigan si falso policía participó de millonario robo: detuvieron al hijo del damnificado

La investigación por el presunto robo de 20 millones de pesos dio un giro inesperado: analizan si uno de los sospechosos se hizo pasar por policía. El hijo del denunciante quedó detenido y el otro acusado permanece prófugo.
Investigan si un falso policía participó del robo de 20 millones en Eldorado, en la provincia de Misiones, luego de que la causa sumara un nuevo giro en las últimas horas. La Jefatura de Policía y la Justicia trabajan para determinar si el segundo sospechoso del hecho pertenece realmente a la fuerza o si se habría hecho pasar por agente.
El hombre permanece prófugo y es intensamente buscado, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido el viernes en una vivienda ubicada en el Kilómetro 8 de Eldorado.
En paralelo, el hijo del denunciante fue detenido luego de que su propio padre lo señalara como uno de los autores del supuesto asalto.
Sospecha sobre falsa investidura
Inicialmente, el segundo implicado había sido mencionado como un efectivo de la Policía de Misiones con prestación de servicios en Puerto Iguazú. Sin embargo, con el avance de la investigación, no se confirmó que se trate de un integrante real de la fuerza, publicó El Territorio.
Voceros policiales indicaron que se analiza la hipótesis de que el hombre se hiciera pasar por policía, motivo por el cual la Jefatura intervino de manera directa y aún no difundió un informe oficial.
La demora en el parte final respondió a la necesidad de verificar identidades, antecedentes y descartar vínculos institucionales antes de comunicar conclusiones.
Denuncia y conflicto familiar
Según la presentación realizada ante la Unidad Regional III, el comerciante denunció que tres personas armadas ingresaron a su vivienda y sustrajeron cerca de 20 millones de pesos en efectivo.
En su declaración, afirmó haber reconocido a dos de los presuntos involucrados, entre ellos su propio hijo y el supuesto efectivo policial.
No obstante, fuentes vinculadas al caso señalaron que la línea investigativa dominante apunta a que el episodio podría tener un trasfondo conflictivo familiar con implicancias patrimoniales, más que tratarse de un asalto armado convencional.
En los días previos, en redes sociales circuló una publicación en la que se acusaba al denunciante de haber sustraído la misma suma a su hijo, lo que dio lugar a denuncias cruzadas.
Situación procesal
El joven detenido permanece alojado en una dependencia jurisdiccional y deberá comparecer ante el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado para ser notificado de los cargos y prestar declaración.
En cuanto al segundo sospechoso, la investigación continúa para establecer su identidad y determinar si utilizó una falsa investidura policial para participar del hecho.
La pesquisa se concentra ahora en ubicar al prófugo y esclarecer si el episodio denunciado como robo armado encuadra en un delito de esas características o en un conflicto intrafamiliar que derivó en una denuncia penal.