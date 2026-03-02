Conductor murió en un choque, su perro se salvó y permaneció a su lado

Un hombre de 33 años falleció tras un violento accidente en avenida Fernando de la Mora, en Asunción. Su perro sobrevivió al impacto y se negó a abandonar el vehículo, permaneciendo a su lado incluso después del rescate.
Un conductor murió en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado sobre la avenida Fernando de la Mora, en su intersección con López Decoud, en Asunción, Paraguay. La tragedia dejó una escena que conmovió a los presentes: su perro, que viajaba con él, sobrevivió y permaneció junto a su dueño dentro del vehículo sin querer separarse.
El hecho se registró alrededor de las 03:00, cuando el sistema 911 alertó a la Comisaría 7ª sobre un choque entre dos automóviles. Según el informe policial, un Kia gris circulaba por la avenida y, al intentar girar a la izquierda para ingresar a López Decoud, fue embestido en el lateral por un Toyota que se dirigía hacia la Estación de Buses.
El impacto fue violento. El ocupante del Kia quedó atrapado en el habitáculo. Bomberos y paramédicos acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlo, pero las heridas sufridas resultaron fatales. La víctima fue identificada como N. Federico Vilvawer Vera, de 33 años.
Un compañero que no quiso irse
En medio del operativo de rescate, una imagen captó la atención de quienes trabajaban en la escena. Dentro del vehículo permanecía el perro del conductor, que había sobrevivido al choque. Cuando finalmente lograron bajarlo del auto y le ofrecieron agua, la mascota regresó por sus propios medios al habitáculo y volvió a ubicarse en el interior, como si aguardara que su dueño despertara o regresara.
La fidelidad del animal conmovió a bomberos, policías y testigos. Mientras el cuerpo era retirado por disposición de la Fiscalía, el perro permanecía allí, inmóvil, en silencio, aferrado al espacio que compartía con su compañero de ruta.
Investigación y detención
Por su parte, el conductor del Toyota , identificado como Jesús María Barchelot, resultó ileso. Fue trasladado a la base de la Patrulla Caminera, donde se le practicó el alcotest, que arrojó resultado positivo con 0,77 mg.