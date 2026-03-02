 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Indignación por daño a escultura urbana

Vandalismo en Victoria: una camioneta chocó y destrozó la imagen de Mafalda

Una camioneta colisionó la escultura de Mafalda ubicada en el boulevard Bernardino Rivadavia de Victoria. La figura, donada por un vecino, apareció dañada y se investiga lo ocurrido mediante cámaras de seguridad.

2 de Marzo de 2026
Vandalizaron figura de Mafalda en Victoria
Vandalizaron figura de Mafalda en Victoria Foto: Municipalidad de Victoria

Una camioneta chocó la imagen de Mafalda en Victoria y la dejó dañada durante la madrugada de este sábado, según determinó la investigación de la Jefatura Departamental. La escultura estaba ubicada sobre uno de los banquitos del boulevard Bernardino Rivadavia.

 

Desde la Municipalidad informaron que la figura apareció rota y tirada, y expresaron su preocupación por el hecho. “Nos despertamos este sábado con una noticia que nos angustia. La figura de Mafalda fue vandalizada”, señalaron en un comunicado.

Vandalizaron figura de Mafalda en Victoria (foto Municipalidad de Victoria)
Vandalizaron figura de Mafalda en Victoria (foto Municipalidad de Victoria)

Además, indicaron que se aguardaba el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Una escultura incorporada al paisaje

 

La figura había sido instalada el 16 de enero y en pocas semanas se integró al recorrido habitual de vecinos y turistas que visitan la zona del boulevard, uno de los puntos panorámicos de la ciudad.

 

De tamaño natural, la escultura permitía que quienes transitaban el lugar se sentaran junto al personaje creado por Quino y tomaran fotografías.

Vandalizaron figura de Mafalda en Victoria (foto Municipalidad de Victoria)
Vandalizaron figura de Mafalda en Victoria (foto Municipalidad de Victoria)

La iniciativa había surgido por el aporte de un vecino, Justo Molina, y contó con el acompañamiento municipal como parte de acciones para sumar expresiones culturales al espacio público.

 

Investigación en curso

 

La Jefatura Departamental avanzó con actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho y quién conducía el vehículo involucrado. Desde el municipio remarcaron que no se trató de una simple travesura, sino de un daño al patrimonio urbano.

 

La escultura de Mafalda se había convertido en una de las postales recientes de Victoria y en un punto elegido para fotografías.

 

Las autoridades aguardaban los resultados de las pericias y el análisis de las cámaras de seguridad para avanzar en la identificación de los responsables.

