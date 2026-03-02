Paritaria: Gobierno provincial y docentes se reunirán el lunes en audiencia de conciliación

Luego del rechazo unánime a la primera oferta salarial presentada por el Gobierno provincial, los sindicatos docentes y el Ejecutivo volverán a encontrarse este lunes en una audiencia de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos.

La primera reunión de la Mesa Paritaria Salarial Docente 2026 se realizó el lunes 23 de febrero en Paraná. Allí quedaron formalmente constituidas las negociaciones salariales, pero la propuesta oficial no satisfizo a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que resolvieron rechazarla y adherir al paro nacional convocado para este lunes 2, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo.

Ante ese escenario, el miércoles 25 el Gobierno provincial formalizó la convocatoria a una audiencia de conciliación obligatoria en el marco del artículo 16 de la Ley 9.624. El encuentro está previsto para este lunes a las 15 en el edificio de la Secretaría de Trabajo, en Paraná.

La oferta oficial

Según detallaron los gremios, la propuesta presentada por el Ejecutivo incluyó:

Un monto fijo de $45.000 no remunerativo y no bonificable por docente.

La continuidad de una suma de $25.000 para quienes tienen más de 10 años de antigüedad.

Un incremento del 50% en la Ayuda Escolar.

Un monto fijo de $30.000 no remunerativo y no bonificable para jubiladas y jubilados.

Retomar el diálogo en mayo.

Desde Agmer se informó que el Congreso Extraordinario realizado el 23 de febrero en Paraná resolvió declarar el no inicio del ciclo lectivo y adherir al paro nacional convocado por CTERA, en reclamo de paritaria nacional docente, mayor financiamiento educativo y en rechazo a la denominada “Ley de Libertad Educativa”. Además, el gremio se declaró en situación de conflicto al considerar que la propuesta “no satisface las demandas planteadas”.

Desde AMET señalaron que la oferta fue analizada tras un cuarto intermedio y rechazada de manera unánime por “insuficiente”, al no responder —según indicaron— a la pérdida del poder adquisitivo del sector. También cuestionaron la incorporación de sumas no remunerativas y manifestaron preocupación por la diferencia entre el incremento otorgado recientemente a la fuerza de seguridad y la propuesta para docentes. El sindicato técnico convocó a un paro de 24 horas para este lunes.

Sadop, en tanto, confirmó su participación en la audiencia de conciliación, aunque advirtió que mantiene una postura firme. Desde el gremio sostuvieron que no aceptarán propuestas que “profundicen la precarización” y remarcaron que muchos docentes deben recurrir a trabajos adicionales para completar la canasta básica, dio cuenta APF.

Por su parte, UDA también ratificó el paro del lunes 2, argumentando que fracasaron las gestiones para convocar a la paritaria nacional docente y discutir salarios, condiciones laborales e inversión educativa.