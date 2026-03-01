Convocaron a la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo esta semana

Oficializaron la convocatoria para la primera sesión del 147º Período Legislativo del Senado provincial. Se reunirán martes, miércoles y jueves.
La vicegobernadora y presidente de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria para la primera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo, que se llevará a cabo esta semana. La sesión tiene lugar tras el inicio del ciclo legislativo de 2026, en un contexto de importantes temas en agenda para la provincia.
Fechas y horarios de la sesión
La convocatoria contempla tres días de trabajo en el Senado: el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de marzo, con horarios de sesión establecidos para las 18, las 13 y las 11 respectivamente.
Transmisión en vivo
La sesión será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores, permitiendo que los ciudadanos puedan seguir en tiempo real las discusiones y decisiones que se tomen en el ámbito legislativo.