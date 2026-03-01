Obras, transporte, estacionamiento y modernización: los ejes de la gestión municipal para 2026

La Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Paraná se realizó este domingo en la Sala Mayo, con el discurso de la intendenta Rosario Romero ante el cuerpo deliberativo de la capital entrerriana, en la apertura formal del período legislativo con el mensaje anual del Departamento Ejecutivo.

En la oportunidad, la presidenta municipal brindó su informe de gestión, realizó un balance de lo actuado durante el último año y expuso los principales lineamientos de gobierno para el nuevo período.

En ese marco, la intendenta Rosario Romero trazó los objetivos para el año 2026 en la gestión municipal y resumió los principales durante el discurso brindado en la Sala Mayo.

“Escuchar al paranaense es vital”

Al respecto, Romero sostuvo que “estamos parados en una situación muy particular como gobierno

local. Nos toca gobernar con escasez, con menos recursos. Por eso, es cada vez más importante escuchar a nuestros vecinos. Escuchar al paranaense es vital para forjar una sana relación en la función pública”, remarcó.

Por otra parte, señaló que “tenemos una ciudad con calidad de vida. Sé que puede ser mejor. Vamos a bregar por esas mejoras, a trabajar, a dedicarle tiempo a lo que falta por hacer”, prometió la jefa comunal y en ese sentido, agregó “no es menor plantearnos hacia el futuro, como una necesidad imperiosa, el fortalecimiento institucional lo que nos exige formación, conocimiento y evaluación permanente”, consideró Romero.

Estacionamiento e iluminación

Según pudo conocer Elonce, Rosario Romero, puntualizó que “se avanza en el nuevo esquema de estacionamiento ordenado, el fortalecimiento de los controles viales y urbanos, incrementando la presencia operativa en la calle para mayor orden, fluidez vehicular y seguridad”.

Además, la intendenta anticipó que “este año llegaremos a implementar la totalidad del Plan Paraná 100% LED, que se transformó en una política estructural. Lo que hicimos en poco más de año lo refleja: intervenimos 170 vecinales y colocamos 14.400 artefactos, alcanzando al 80% de la ciudad”.

Los ejes de la gestión municipal para el 2026

En referencia a los objetivos para el 2026, Romero remarcó que, en la dirección de ser mejores, el Estado municipal debe pugnar por:

-Ser un Estado facilitador, evolucionando, despapelizando, incorporando tecnología y buenas prácticas.

-Plantaremos dos mil nuevos árboles en distintos puntos de la ciudad.

-Pensar permanentemente en un crecimiento ordenado de la ciudad, con proyección de las obras de corte estratégico que Paraná necesita.

-Seguir mejorando, como lo hemos logrado (todos nosotros) el transporte público de la ciudad, invitando a los paranaenses a que suban nuevamente al colectivo, medio ecológico, económico, cuidadoso del tránsito, que hemos logrado y seguiremos afianzando entre todos.

-Compactación de vehículos en desuso, consolidaremos un Programa Integral que permite acelerar la remoción de autos abandonados en la vía pública.

-Avanzar este año en la culminación del ingreso a Paraná por ruta 12, que hace más de 30 años esperamos como ciudad, y nos beneficiará en múltiples sentidos.

-Terminar, como haremos, con el parque solar más grande de la provincia, con el que seremos capaces de generar energía limpia, por 7,39 megas, política de estado que irradiará como ejemplo en la región.

-Seguir con el plan del Agua, para, ordenada y secuencialmente, ir mejorando nuestra red de distribución en la ciudad.

-Seguir y terminar con la obra sobre los Arroyos Las Viejas y Colorado, otrora financiadas con fondos nacionales y que hoy, estamos terminando con esfuerzos de los habitantes de la ciudad.

-Seguir con el plan Calle a Calle, mejorando nuestras arterias y posibilitando el pavimento en distintos barrios.

-Trabajar como venimos haciendo con el gobierno provincial, en una planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de toda el área metropolitana, para que en el futuro tengamos una mejora ambiental sustancial.

-Seguir con la tarea comenzada ya, de planificar para el futuro el colector cloacal sur y la planta de tratamiento de efluentes que la ciudad necesita.