Romero sobre el transporte público: “Buscamos soluciones y trabajamos para garantizar el servicio"

Durante su informe ante el cuerpo deliberativo, la presidenta municipal reconoció que el transporte público atraviesa dificultades en todo el país. “El transporte público vive en todo el país una etapa especialmente compleja a partir de la reducción de subsidios nacionales y el aumento sostenido de los costos operativos. Las ciudades somos el primer mostrador de esa tensión y donde los vecinos exigen —con razón— que el servicio funcione”, sostuvo.

En ese marco, afirmó que el Municipio decidió avanzar con medidas concretas. “Frente a ese escenario, en Paraná decidimos buscar soluciones. Trabajamos y trabajaremos para garantizar la continuidad del sistema y, al mismo tiempo, impulsar una transformación profunda que nos permita dar un salto de calidad en lo referido al servicio en la ciudad. Lo venimos logrando, y nos pone muy felices el mostrar los resultados”, expresó.

Rosario Romero en la apertura de sesiones ordinarias

Nuevo modelo y flota renovada

Romero detalló que, tras un proceso licitatorio con evaluaciones técnicas y económicas, y luego de audiencias públicas y encuentros con vecinales, se puso en marcha un nuevo modelo de transporte. “Luego de un proceso licitatorio con evaluaciones técnicas y económicas, enriquecido por audiencias públicas, encuentros con vecinales y la recepción de diferentes propuestas, pusimos en marcha un nuevo modelo de transporte centrado en el usuario, la sostenibilidad y la innovación”, indicó.

La intendenta remarcó que se incorporó una flota completamente renovada de unidades 0 kilómetro, con aire acondicionado, rampas de accesibilidad, tecnología GPS y motores de menor impacto ambiental. “No es solamente un recambio de coches: es una mejora concreta en la experiencia diaria de miles de pasajeros que hoy ya lo utilizan”, agregó.

Asimismo, señaló que se sumaron nuevos medios de pago y herramientas digitales que simplifican el acceso al servicio y brindan información en tiempo real. En ese sentido, destacó la aplicación Arriba Paraná, que permite conocer recorridos, paradas y frecuencias mediante geolocalización y canalizar reclamos o consultas de forma directa.

Terminal, tránsito y movilidad sustentable

En relación con la infraestructura, Romero mencionó la puesta en valor de la Terminal de Ómnibus, con baños reacondicionados y espacios comunes restaurados, además de obras proyectadas. Indicó que estas mejoras apuntan a optimizar las condiciones de movilidad tanto para vecinos como para visitantes.

También informó que se avanza en el ordenamiento del sistema semafórico, incorporando tecnología que permitirá monitorear y adaptar los tiempos desde la central de Cinco Esquinas, de acuerdo con horarios y flujos vehiculares. A esto se suma un nuevo esquema de estacionamiento ordenado y el fortalecimiento de los controles viales y urbanos.

Por último, la intendenta destacó el crecimiento del sistema público de bicicletas Bicivía, que se consolidó como alternativa de movilidad sustentable. Anunció que durante este año se ampliará la cantidad de bicicletas y se instalarán nuevas estaciones estratégicas para garantizar un acceso más equitativo.

“Los servicios públicos son la medida más directa de la presencia del Estado. Allí es donde la gestión se vuelve visible, donde el vecino percibe si hay planificación, orden y respuesta”, concluyó Romero al referirse al transporte público y a la movilidad urbana en Paraná.