Vuelta a clases: compras de último momento en la peatonal San Martín

REDACCIÓN ELONCE
A días del inicio del ciclo lectivo 2026, la vuelta a clases moviliza a cientos de familias en la peatonal San Martín, donde destacan promociones, variedad de precios y un repunte en las ventas respecto al año pasado.
La vuelta a clases ya se siente con fuerza en la capital provincial. Este sábado por la tarde, la peatonal San Martín mostró un intenso movimiento de familias que recorrieron los comercios en busca de mochilas, cartucheras, indumentaria y todo lo necesario para el inicio del ciclo lectivo 2026. A pocos días del comienzo formal de las clases, muchos optaron por realizar las compras de último momento, generando largas filas y una notable circulación de clientes en los locales del microcentro.
Desde uno de los comercios tradicionales de la zona, la encargada Melina describió el panorama actual y aseguró: “El flujo y el movimiento ha mejorado un montón a comparación al año pasado. Tenemos muchas promociones, no solo vendemos mochila. también fue lo que es aparte de lo escolar, valijas por viajes, por vacaciones, accesorios, regalos para la familia porque vendemos de todo tipo de rubro".
El repunte en la actividad comercial no solo se explica por la cercanía del inicio de clases, sino también por la estabilidad de precios y las facilidades de pago. En comparación con febrero de 2025, desde el sector aseguran que no hubo incrementos significativos en los artículos escolares, lo que alentó a más familias a concretar sus compras.
Precios, promociones y garantías
Al momento de hablar de valores, la variedad es amplia y depende de la calidad y el diseño elegido. “Tenemos de todos los precios. Van desde 15.000 pesos en adelante. Algo de una buena calidad y marca, más o menos andan 50.000 pesos”, explicó Melina en relación a las mochilas y artículos básicos.
También detalló que las mochilas con carro pueden ubicarse en un rango de entre 40.000 y 60.000 pesos, según la calidad y si incluyen personajes o diseños específicos. En ese sentido, destacó un diferencial importante: “Tenemos mochilas que tienen garantía de dos años. Buscan también eso, que le duren varios años".
Las promociones y descuentos son otro de los factores clave. “Todos tenemos descuento en efectivo, débito y también promociones bancarias. Eso ayuda más a que se puedan llevar una mochila de mejor calidad", afirmó. La posibilidad de pagar en cuotas aparece como una de las alternativas más elegidas por las familias, especialmente ante la acumulación de gastos propios de esta época del año.
Cuánto se gasta y qué eligen las familias
El gasto promedio varía considerablemente según cada caso. De acuerdo a lo señalado por la comerciante, quienes tienen hijos que comienzan primer grado suelen realizar una inversión mayor, ya que deben adquirir el equipo completo. “Tenés los chicos que empiezan primer grado, que más o menos gastan, llevándole todo completo el juego y demás, $200.000 más o menos y después tener la persona que gasta 50 o 55 mil pesos solo la mochila".
En cuanto a la modalidad de pago, también se observa un cambio de hábitos. “Es mucho más el débito antes que el efectivo. La gente no se acostumbra a salir con efectivo”, señaló Melina, aunque aclaró que los descuentos por pago contado siguen siendo un incentivo importante.