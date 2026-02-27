Proyecto “Ella baila”: llega una masterclass al ritmo de la zumba en Sala Mayo

Las impulsoras del proyecto de zumba “Ella baila” se presentaron ante las cámaras de Elonce con una novedosa propuesta para hacer actividad física. En ese sentido, el 7 de marzo la masterclass a Sala Mayo, junto a Magalí Cicero, instructora de zumba.

Proyecto de zumba "Ella baila" en Buenas Noches

Las tres instructoras independientes se mostraron felices de presentar la propuesta ante la comunidad paranaense y regional.

“Ella baila es un proyecto que nace de un sueño, es una masterclass de zumba. Va a venir una instructora de Buenos Aires a acompañarnos y a pasar una tarde hermosa, con motivo del Día de la Mujer y poder celebrarnos un poquito”, contó una de las profesoras.

Sobre la elección de la fecha del evento, señalaron que hacerlo en marzo tiene un peso significativo, en pos de “convocar a las mujeres, mimarnos a nosotras mismas y en comunidad, acompañadas de otras personas que les gusta hacer lo mismo. A veces nos sentimos muy solos, pero en realidad nunca estamos solos”.

Proyecto "Ella baila": este año será la primera edición de su máster class

Se trata del “autocuidado, la autocompasión, el cuidarse una misma para poder brindarse mejor al otro y encontrarnos con otras personas que disfrutan el baile, es mágico”. Sobre los beneficios de bailar, las instructoras explicaron que “hace bien a la salud, es nuestra hora feliz, te desconecta, te conectas con la música y dejas lo que traigas en la puerta y te conectas con esa alegría que se va contagiando, porque todos estamos en la misma sintonía”.

Asimismo destacaron: “Hay muchísimo entusiasmo de parte de las zumberas, de los zumberos, de los instructores de Paraná, de Santa Fe, del interior, de todos lados”.

Cabe recordar que años atrás, la masterclass estuvo a cargo de un profesor brasilero. “El escenario vibraba, tenía vida propia”, recordó una de las instructoras.

Sobre las instructoras

Virginia, Agustina y Luz, las profesoras de zumba, explicaron que dan clases por separado, “cada una en su espacio”.

Para ensayar las coreografías, contaron, se reúnen todos los días. Además, la pasión por el baile está enlazada por la amistad entre las tres. Además, las tres mujeres deleitaron con un anticipo y presentaron una coreografía de zumba al ritmo de la cumbia.

Acerca de la masterclass

El encuentro será el sábado 7 de marzo de 16:00 a 20:00 en Sala Mayo, “un lugar enorme para abarcar a toda la convocatoria que esta masterclass va a traer”, señalaron.

Para participar es necesario comprar las entradas anticipadas, que tienen un valor de $15.000. Para adquirir los tickets, existen puntos de venta en calle 9 de Julio, en la tienda de ropa de niños Zigzag, en Onda Brasil, en Avenida de las Américas y Crisólogo Larralde; en Abra Cadabra, una librería ubicada en Blas Parera y Circunvalación.

“Cualquiera puede ir, no es necesario que sepas. Los pasos son sencillos, repetitivos, los dirigimos y señalizamos”, explicaron sobre la complejidad de la masterclass. Se recomienda participar con ropa deportiva cómoda y llevar agua y una toalla.