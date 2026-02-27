Una niña entrerriana espera un trasplante renal: “Es urgente”, dijo su mamá

REDACCIÓN ELONCE
Una niña de 7 años aguarda un trasplante renal en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de la Clínica Modelo. La donación de órganos es la esperanza para su futuro. “La operación es urgente”, le dijo su mamá a Elonce.
Niña entrerriana espera trasplante renal. Carla Agustina Sosa, conocida como Carlita, una niña de 7 años oriunda de La Paz, se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de la Clínica Modelo, donde aguarda con esperanza la posibilidad de recibir un trasplante renal.
Desde hace cuatro años, Carlita está en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y recibe tratamiento de diálisis tres veces por semana como medida sustitutiva mientras espera el tan ansiado trasplante que le permita seguir creciendo, jugando y soñando.
“Es urgente que se trasplante, ya que están apareciendo muchísimas complicaciones por llevar mucho tiempo en diálisis”, afirmó a Elonce su mamá, Andrea Giménez. En su situación, como en la de muchas otras personas, la solidaridad es la única oportunidad de transformar la vida.
La Clínica Modelo hizo un llamado a la solidaridad de aquellos que puedan ayudar a dar una nueva oportunidad de vida a los pacientes que se encuentran en espera de un trasplante. “La donación de órganos es una oportunidad real de cambiar vidas”, destacaron en el comunicado de la institución.
La donación no solo permite salvar vidas, sino que también ofrece a los pacientes la posibilidad de continuar con sus sueños y proyectos de vida, tal como Carlita espera poder hacer en el futuro cercano.
La importancia de la donación de órganos
El mensaje de la institución subraya que la donación de órganos no solo es un gesto de altruismo, sino una acción que cambia vidas de manera profunda. La vida de Carlita, que depende de la posibilidad de recibir un trasplante renal, es solo uno de los muchos ejemplos de cómo un gesto solidario puede abrir nuevas posibilidades para quienes enfrentan enfermedades graves.
“Donar es dar continuidad, abrir posibilidades y transformar el dolor en esperanza”, afirmaron en el comunicado de la clínica, que invita a la reflexión sobre la importancia de la donación.
Desde la clínica, enfatizaron en el profundo compromiso con cada proceso que involucra a los pacientes. “Acompañamos cada proceso con responsabilidad, respeto y profundo compromiso con la vida”, añaden, resaltando la dedicación con la que trabajan para garantizar la salud y el bienestar de cada uno de los niños que atraviesan situaciones tan complejas como la de Carlita. Este compromiso va más allá del tratamiento médico, extendiéndose a la orientación y el apoyo emocional para las familias.
Un llamado urgente a la solidaridad
La espera de un trasplante renal es un proceso delicado y lleno de incertidumbre, y en este contexto, la solidaridad de la comunidad juega un papel fundamental. Carlita, como otros niños que atraviesan situaciones similares, necesita de este gesto generoso para tener una oportunidad real de seguir creciendo y disfrutando de una vida plena.
Con la esperanza de que su mensaje llegue a quienes puedan hacer la diferencia, la clínica resaltó que, más allá de la urgencia médica, la donación de órganos es un acto que une a la comunidad en una causa común, transformando el dolor en una verdadera oportunidad de vida. “La solidaridad de quienes eligen donar” es la fuerza que, en última instancia, hará posible que niños como Carlita tengan un futuro lleno de posibilidades.