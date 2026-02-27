 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Causa Ruiz Orrico: “El mero hecho de pedir disculpas es fácil”, cuestionó el abogado querellante

El juicio contra Ruiz Orrico está por llegar a su fin, con la lectura de sentencia prevista para el 9 de marzo. El abogado querellante, Leandro Rosatti, cuestionó las disculpas del imputado en diálogo con Elonce.

El lunes 9 de marzo de 2026 se dará a conocer el adelanto de sentencia para Juan Enrique Ruiz Orrico, acusado de un grave incidente ocurrido en 2024. En los alegatos finales, el imputado pidió disculpas, un gesto que, según la querella, no justifica la magnitud de sus actos. En ese contexto, en diálogo con Elonce, Leandro Rosatti, abogado de la querella, detalló las posturas de las partes involucradas y las expectativas sobre la pena.

 

La disculpa de Orrico: ¿un gesto genuino?

Rosatti, señaló que, si bien Ruiz Orrico tiene todo el derecho de pedir disculpas, esto no borra las consecuencias de sus acciones. “El mero hecho de pedir disculpas después de haber cometido un hecho de esa relevancia es fácil. Uno más allá de la disculpa debe pregonar con la acción”, afirmó. Durante los alegatos finales, también se destacó el comportamiento del acusado durante todo el proceso, evidenciando que su actitud refleja una contradicción con el arrepentimiento que intentó mostrar. “Todas las entrevistas psicológicas fueron virtuales. Si uno se siente apenado y necesita asistencia para hacer más llevadera la situación, asiste de forma presencial. Estamos frente a alguien que no actuó a cómo se expresó esta última vez”.

Piden una condena de 6 años de prisión

En cuanto a la pena solicitada, Rosatti expresó que la querella pide la pena máxima de 6 años de prisión para Ruiz Orrico, junto con la inhabilitación para conducir por un periodo de 10 años.

Rosatti destacó que el perfil social y profesional del acusado influye. "Es muy difícil que este tipo de personas caigan dentro del sistema penal, por todas las garantías, por la educación, por prestigio y relevancia social", explicó el abogado. Sin embargo, señaló que la gravedad del hecho no debe ser minimizada por estas circunstancias.

EL 9 DE MARZO SE CONOCERÁ EL ADELANTO DE SENTENCIA PARA RUIZ ORRICO

La lectura de la sentencia

Finalmente, se confirmó que la sentencia para Ruiz Orrico será leída el próximo 9 de marzo de 2026 a las 8:30. Este fallo pondrá fin a un largo proceso judicial que ha mantenido en vilo a la sociedad y a las familias involucradas. La querella ha solicitado que, si se dicta una sentencia condenatoria, sea de prisión efectiva desde el mismo momento en que se dé a conocer la decisión.

