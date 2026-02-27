Fiscalía pidió 5 años de prisión para Ruiz Orrico por la tragedia vial en Ruta 39

La fiscalía pidió cinco años de prisión de cumplimiento efectivo para Juan Enrique Ruiz Orrico en el marco del juicio que se desarrolló en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay por el choque fatal ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39. En el siniestro murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso.

Durante los alegatos, el Ministerio Público también solicitó diez años de inhabilitación para conducir vehículos y que, al momento de dictar sentencia, se ordene la inmediata detención del imputado.

Juicio a Orrico por tragedia vial en Ruta 39

Ruiz Orrico fue acusado del delito de homicidio culposo. Según la acusación fiscal, el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos conducía un vehículo oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra el automóvil en el que se trasladaban las víctimas.

El hecho

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 39 y el impacto fue frontal. De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, los cuatro jóvenes murieron en el acto como consecuencia de la violencia del choque.

La causa fue elevada a juicio bajo la figura de homicidio culposo, contemplando el agravante por la conducción con alcohol en sangre. En el debate oral se analizaron pericias accidentológicas, informes toxicológicos y testimonios incorporados a la causa.

La fiscalía sostuvo que la invasión del carril contrario fue determinante en la producción del hecho y remarcó el nivel de alcoholemia registrado en el imputado al momento del siniestro.