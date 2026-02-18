Juicio a Orrico por la muerte de cuatro jóvenes: la querella pedirá la pena máxima

Este martes incia en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay el proceso contra Juan Enrique Ruiz Orrico, imputado por homicidio culposo por el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, donde murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso.

Las audiencias continuarán los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, siempre en el mismo horario, en la sala del tribunal de La Histórica.

El hecho que derivó en el juicio

Según la acusación, el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos conducía un vehículo oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra el automóvil en el que se trasladaban los cuatro jóvenes.

El choque fue fatal y los ocupantes murieron en el acto. La causa fue elevada a juicio bajo la figura de homicidio culposo.

En diálogo con Elonce, el abogado querellante Mario Arcusin explicó que la primera jornada estará dedicada a cuestiones preliminares.

“No fue un accidente, fue un homicidio clarísimo”

“Hoy el juicio comienza con las cuestiones preliminares. Como pasó mucho tiempo desde la elevación a juicio, y hubo intentos de apartar a la defensa, todas las pruebas producidas en ese intermedio —como las dos cartas que envió Orrico a través mío para la familia— se plantean ahora. Luego vendrán los alegatos de apertura: primero el fiscal, después la querella y finalmente la defensa”, detalló.

Abogado querellante Mario Arcusin

Arcusin confirmó que la querella solicitará la pena máxima prevista por el Código Penal. “Nuestro planteo es el tercer tercio de la pena. Yo voy a pedir seis años; el fiscal pedirá entre cinco y seis. Hay que entender que no es que elegimos seis, sino que el Código establece ese máximo”, remarcó.

Y añadió: “Más allá de que muchos consideren que seis años es poco frente a lo ocurrido, yo sostengo que no fue un accidente, fue un homicidio clarísimo. Aceptamos la figura culposa porque llevarlo a dolo eventual significaba extender este proceso cinco años más”.

Rechazo a acuerdos y expectativa de condena

El querellante también reveló que existieron múltiples intentos de acuerdo económico. “Este fue el vigésimo intento. Ofrecieron 150 millones de pesos con el objeto de reparar el daño ocasionado”, señaló.

En ese sentido, subrayó: “Nosotros no vamos por la plata, vamos por la prisión. Cuando alguien ofrece dinero para reparar el daño ocasionado, está reconociendo ese daño”.

Respecto de la postura de la defensa, anticipó: “No pueden pedir el sobreseimiento. Entiendo que van a solicitar tres años condicionales o, en su defecto, cuatro años. En términos reales, cuatro años efectivos implican poco más de un año de cumplimiento”.

Pedido de prisión efectiva

Arcusin fue contundente al referirse a lo que esperan las familias. “Para ellos, una forma de justicia es que esta persona cumpla prisión efectiva. Tiene que estar preso. No existe satisfacción posible cuando se perdieron cuatro hijos, pero al menos sería un paliativo saber que está en una cárcel”, expresó.

También cuestionó los permisos otorgados durante el proceso: “Verlo caminar por la calle o pedir autorización para viajar a Buenos Aires genera indignación. Eso afecta profundamente a las familias”.