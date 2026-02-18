Salud instó a completar la vacunación obligatoria antes del inicio de clases: cuáles deben aplicarse

Con el objetivo de garantizar un ingreso escolar seguro y reducir el riesgo de enfermedades prevenibles, el Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a completar el esquema de vacunación obligatorio en niños y adolescentes de 5 y 11 años que inician una nueva etapa escolar.

En este marco, la cartera sanitaria solicitó a las familias entrerrianas revisar el carnet de vacunación antes del inicio de clases y acercarse al hospital o centro de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes. Recordaron que todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias, no requieren orden médica y están disponibles en los efectores públicos de toda la provincia.

Desde la División de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, precisaron cuáles son las dosis que corresponden según la edad de los niños.

Qué vacunas deben aplicarse a los 5 y 11 años

Para los nacidos en 2021 (5 años), se deben aplicar las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas), Triple Bacteriana Celular (contra difteria, tétanos y tos convulsa), IPV (Poliomielitis) y Varicela.

En tanto, quienes nacieron en 2015 (11 años) deben recibir las dosis de Triple Bacteriana Acelular, Meningococo y Virus del Papiloma Humano (VPH), en este último caso una única dosis.

Las autoridades sanitarias remarcaron que completar estas vacunas es un requisito clave para sostener la protección individual y colectiva en el ámbito escolar.

Prevención y protección comunitaria

Desde el Ministerio recordaron que las vacunas no solo protegen a quien las recibe, sino que también reducen la circulación de virus y bacterias, previniendo brotes en las escuelas y en la comunidad.

Advirtieron además que los niños pueden cursar una enfermedad sin presentar síntomas y, aun así, contagiar a otras personas, especialmente a quienes integran grupos de riesgo.

Por último, subrayaron que la vacunación en esta etapa es fundamental para sostener la efectividad de las dosis administradas durante la infancia, ya sea mediante refuerzos, dosis únicas o el inicio de esquemas cuando corresponda, garantizando así una cobertura adecuada para toda la población escolar.