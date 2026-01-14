 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Continúa la vacunación contra el sarampión en distintos barrios de Paraná

14 de Enero de 2026
Vacunación contra el sarampión
Vacunación contra el sarampión

Promotores de Salud recorrieron Las Piedras para controlar carnets y aplicar dosis ante la alerta nacional por casos detectados. Se informó que el viernes el operativo se trasladará a Villa Mabel.

La Municipalidad de Paraná continuó esta semana con los operativos de vacunación contra el sarampión en distintos barrios de la ciudad, en el marco de la alerta sanitaria vigente por la detección de casos en el país. En esta oportunidad, promotores de Salud estuvieron presentes en el barrio Las Piedras, donde controlaron carnets de vacunación y aplicaron dosis de manera gratuita.

 

Desde la Secretaría de Salud se informó que la campaña incluyó, en una primera etapa, la inmunización de trabajadores municipales y que, desde la semana pasada, se extendió a los barrios con el objetivo de reforzar la cobertura y completar esquemas pendientes en la población.

Merendero de barrio Los Berros
Merendero de barrio Los Berros

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, explicó que “la única forma efectiva de prevenir el sarampión es la vacunación, que es segura, gratuita y obligatoria en el calendario nacional”. En ese sentido, recordó que la inmunización se administra en dos dosis, generalmente a los 12 meses y a los cinco años de edad. Además, señaló que “mantener buenos hábitos de higiene, ventilar los ambientes y aislar a las personas enfermas son medidas complementarias”.

 

Recorrido por los barrios

 

La directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, detalló que el operativo comenzó en el barrio Los Berros y continuó en San Martín, Paraná V y Las Piedras. Asimismo, confirmó que este viernes la vacunación se realizará en Villa Mabel, en la intersección de Miguel Cané y Baigorria, a partir de las 9.

Vacunación contra el sarampión
Vacunación contra el sarampión

En ese marco, remarcó que el municipio adhiere al calendario oficial de vacunación, al considerar que las vacunas son herramientas seguras y eficaces para erradicar enfermedades infectocontagiosas y prevenir algunas patologías graves cuando se aplican en tiempo y forma.

 

Valoración de los vecinos

 

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Las Piedras, Ester Zaragoza, destacó la importancia de los controles sanitarios y afirmó que “permiten acompañar y cuidar la salud de los chicos que asisten al comedor del barrio”. Según indicó, actualmente concurren unos 120 niños y contar con el esquema de vacunación completo es fundamental para la prevención.

 

Finalmente, Zaragoza expresó su satisfacción por la presencia del equipo de Salud municipal y valoró que los operativos lleguen a los barrios para cuidar tanto a los niños como a los adultos mayores de la comunidad.

Temas:

Municipalidad de Paraná vacunación contra el sarampión
