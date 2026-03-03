Intervención en la red de agua potable afecta el suministro en una amplia zona

La intervención en la red de agua potable se realizó por la reparación de una cañería distribuidora de 160 milímetros. Podrían registrarse casos de baja presión en distintos barrios durante la tarde. Recomendaron un uso racional del recurso.
La intervención en la red de agua potable se llevó adelante este martes por la tarde debido a la reparación de una cañería distribuidora de 160 milímetros en calle Churruarín, en inmediaciones de su intersección con Río Negro, en Paraná. Personal municipal ejecutó los trabajos con el objetivo de normalizar el servicio en el sector afectado.
Como consecuencia de las tareas, se informó que podrían registrarse casos de baja presión en el área comprendida entre calles Churruarín, Blas Parera, Don Bosco hasta Ayacucho, además de sectores aledaños. La situación respondió a la necesidad de intervenir de manera directa sobre la red para solucionar el inconveniente detectado.
Las labores se extendieron durante las últimas horas de la tarde y se desarrollaron bajo supervisión técnica para restablecer el funcionamiento habitual del sistema de distribución.
Recomendaciones a los vecinos
Desde el área correspondiente se recomendó a los usuarios domiciliados en la zona afectada que adoptaran las previsiones necesarias ante la posible merma en el suministro. En ese sentido, se solicitó realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques de reserva domiciliarios.
Se recordó que contar con tanque de almacenamiento permite mantener el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras se desarrollan este tipo de intervenciones programadas o de emergencia.
Una vez finalizados los trabajos de reparación en la red de agua potable, el servicio comenzó a normalizarse de manera progresiva en los sectores alcanzados por la intervención.