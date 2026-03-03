Temporal en Paraná: el municipio asiste a familias afectadas y activó protocolo de contingencia

El temporal en Paraná registrado durante la madrugada de este martes provocó anegamientos en distintos sectores de la ciudad, caída de árboles de gran porte y voladuras de techos. Equipos municipales activaron un operativo de asistencia y prevención ante las intensas lluvias y ráfagas de viento.

Según se informó, desde las 2.30 comenzaron a registrarse fuertes ráfagas y precipitaciones constantes que, hasta el momento, superaron los 40 milímetros. La acumulación de agua generó complicaciones en barrios y zonas vulnerables.

(foto Municipalidad de Paraná)

El secretario municipal de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, confirmó a Elonce que desde las primeras horas se trabajó en situaciones vinculadas a voladuras de techos, anegamientos de calles y problemas eléctricos en distintos barrios de la ciudad.

La zona más comprometida es el barrio Pancho Ramírez, particularmente el sector cercano al polideportivo, donde un socavón generó el ingreso de agua en calles y viviendas. “Estamos evaluando si es necesaria la evacuación de algunas familias”, explicó Ríos. En caso de requerirse traslado, se analiza utilizar instalaciones del Club Banfield, que ofreció sus espacios para alojar a los vecinos afectados.

Temporal en Paraná: el municipio asiste a familias afectadas

“El informe meteorológico indica que la lluvia continuará, y eso nos preocupa porque puede agravar la situación de las viviendas con techos dañados”, advirtió el secretario.

En paralelo, en la zona del asentamiento ubicado en inmediaciones de calles Virrey Vertiz y Montiel se registraron inconvenientes por tendidos eléctricos irregulares que provocaron situaciones de electrificación. Allí se procedió al corte preventivo del suministro.

(foto Municipalidad de Paraná)

Desde el área de Protección Civil confirmaron la caída de al menos ocho árboles de gran tamaño y numerosas ramas en distintos puntos de la capital entrerriana.

También se reportaron vehículos detenidos por acumulación de agua en algunas arterias, aunque desde el municipio indicaron que el escurrimiento de los arroyos se mantiene dentro de los parámetros normales y no se registraron desbordes.

Zonas afectadas y operativo

El director de Protección Civil, Lucas García, indicó a Elonce que el temporal comenzó “a las dos y media de la madrugada, con ráfagas muy intensas”, y detalló que los ejemplares caídos se registraron en calle Victoria, avenida Almafuerte, barrio Paracao y el área céntrica.

“Eran árboles añejos y de gran tamaño, pero el viento fue tan fuerte que terminó derribándolos”, explicó.

(foto Municipalidad de Paraná)

(foto Municipalidad de Paraná)

A las 3.35 se puso en marcha un operativo conjunto entre Protección Civil, Tránsito y otras áreas municipales para evaluar el estado de arroyos y zonas inundables, especialmente en sectores como avenida Almafuerte y la zona del Club Patronato.

Asistencia a vecinos

Además de los árboles caídos, se reportaron voladuras de techos y una vivienda electrificada, situación que fue atendida de inmediato por personal municipal. En la zona de Gaucho Rivero, la erosión del terreno provocó el ingreso de agua en viviendas lindantes. Las autoridades señalaron que no se registraron personas lesionadas y que los árboles cayeron sobre la cinta asfáltica.

(foto Municipalidad de Paraná)

(foto Municipalidad de Paraná)

Desde el municipio reiteraron el pedido de extremar precauciones al circular por riesgo de aquaplaning y recordaron que ante emergencias los vecinos pueden comunicarse al 103 (Protección Civil), 147, 911 o Bomberos Voluntarios.

Recomendaciones ante lluvias

-Evitar circular si no es necesario.

-No atravesar calles con acumulación de agua.

-Reducir la velocidad y mantener distancia.

-No estacionar en zonas bajas.