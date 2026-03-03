El Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) resolvió rechazar de manera unánime el acuerdo prestacional elevado por la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y advirtió que, si no se alcanzaba una solución satisfactoria, suspenderían la atención a los afiliados de la obra social en toda la provincia. La decisión se comunicó mediante una nota dirigida al presidente de OSER, Mariano Gallegos, en la que se expusieron los principales reclamos del sector.

Desde el Círculo Médico explicaron que el eje del conflicto radica en “las condiciones de pago, el valor de las prestaciones y la falta de un encuadre jurídico que brinde previsibilidad” a ambas partes.

Reclamos por aranceles y plazos de pago

María Eugenia Sors, vocal de la Comisión Directiva del Círculo Médico, informó a Elonce que las gestiones para arribar a un entendimiento se venían desarrollando desde tiempo atrás. “Hace un tiempo largo que estamos tratando de solucionar problemas históricos que tenemos. Hay dos o tres cuestiones centrales: el arancelamiento, que es el valor de las distintas prestaciones médicas; el tiempo de los pagos; y el marco legal que se le da a todo esto para lograr que ambas partes cumplan con sus objetivos”, detalló.

Círculo Médico pidió “reglas más claras y pagos a 30 días” a OSER

En ese sentido, explicó que la semana pasada solicitaron a OSER el envío de un modelo de acta acuerdo para su análisis. Sin embargo, sostuvo que el documento recibido no reunía las condiciones mínimas requeridas por el sector médico. “Se envió un prototipo que lamentablemente era inviable con las condiciones mínimas que solicitábamos, que era un pago en tiempo y forma a 30 días y el compromiso de ir acomodando los aranceles mínimamente en forma trimestral”, afirmó.

Sors recordó además que “hace casi un año que esos valores no se han tocado”, y aunque reconoció que la inflación actual no es elevada, remarcó que “sí hay inflación” y que los costos del sistema sanitario continúan en aumento.

Atrasos y débitos cuestionados

Uno de los puntos más sensibles señalados por los profesionales fue el retraso en los pagos. Según indicó la dirigente, actualmente los plazos superaban los 60 días. “Estamos con más de 60 días en los pagos. De hecho, en los últimos días de febrero se pagó lo trabajado en noviembre”, precisó.

A esa situación se sumó un débito aplicado en octubre que generó fuertes cuestionamientos. “En los débitos se revisan todas las prestaciones y puede haber algún error, pero en el caso del mes de octubre el débito fue muy importante. Fueron prestaciones realizadas que, sin embargo, no se pagaron”, aseguró.

La representante del Círculo Médico explicó que se encuentran en instancias de revisión para que los profesionales pudieran recuperar lo adeudado. “Estamos tratando de rever cómo los médicos que ya generaron esa prestación, que ya dieron esa atención puedan recuperar lo trabajado”, señaló.

aría Eugenia Sors, vocal de la Comisión Directiva del Círculo Médico

Plazo límite y posible suspensión

En la nota elevada a las autoridades de OSER se fijó inicialmente como plazo el viernes de la semana pasada para recibir una propuesta corregida. No obstante, el término fue extendido ante la falta de respuesta formal. “Esto muestra que nuestra voluntad de conciliación es importantísima, pero el acta acuerdo era inviable, así que se corrió el plazo para este viernes”, explicó Sors.

Indicó además que existieron conversaciones entre los presidentes de ambas instituciones, aunque hasta el momento no habían recibido una nueva versión del documento. “Hasta ayer no teníamos novedades de la corrección del acta acuerdo”, expresó.

Frente a este escenario, advirtió que, de no alcanzarse un entendimiento, el sector podría avanzar con medidas de fuerza. “Lamentablemente nos vemos en la obligación de suspender la atención de la obra social. Los pacientes pueden seguir asistiendo, pero serán tratados como particulares”, aclaró.