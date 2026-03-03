 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Fuerte temporal en el sur de Córdoba: vientos de hasta 120 km/h causaron graves daños

Una fuerte tormenta azotó el sur de la provincia de Córdoba y generó serios inconvenientes en distintas localidades. Se registraron lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento que provocaron daños materiales y cortes de energía.

3 de Marzo de 2026
Daños en la localidad cordobesa de Coronel Moldes
Daños en la localidad cordobesa de Coronel Moldes Foto: Telediario

Las localidades de Chaján, Coronel Moldes, Sampacho y Las Higueras se encuentran entre las más afectadas por el temporal. En casi todos los sectores se reportan interrupciones en el suministro eléctrico.

Daños en el sur de la provincia de C&oacute;rdoba (foto Telediario)
Daños en el sur de la provincia de Córdoba (foto Telediario)

Vecinos reportaron voladura de techos, postes de luz caídos y árboles derribados por la intensidad del viento. También se registran calles anegadas debido al fuerte caudal de agua acumulado en pocos minutos.

 

Las ráfagas se sienten con fuerza y el granizo cae en distintos puntos de la región, mientras cuadrillas y equipos de emergencia comienzan a trabajar para despejar calles y restablecer los servicios.

El impacto del viento también se sintió con fuerza en el Parque Industrial de Sampacho, donde un galpón fue derribado por completo. En su interior se almacenaban herramientas. “El viento lo retorció”, señalaron los propietarios al describir la magnitud del daño.

 

Y sobre la ruta E 86 se produjo un accidente luego de que un automóvil colisionara contra un árbol derribado sobre la carpeta asfáltica.

Las localidades de Chaj&aacute;n, Coronel Moldes, Sampacho y Las Higueras se encuentran entre las m&aacute;s afectadas por el temporal (foto Telediario)
Las localidades de Chaján, Coronel Moldes, Sampacho y Las Higueras se encuentran entre las más afectadas por el temporal (foto Telediario)

El intendente de Coronel Moldes, Ezequiel Moizo, reporta severos daños tras una tormenta que azotó la localidad con vientos de hasta 120 km/h. "Desde que sucedió este evento no tuvimos más luz que lo que podíamos alumbrar con alguna linterna", expresó.

 

El fenómeno meteorológico, descrito como una "cola de tornado", dejó siete viviendas con voladuras totales y otras diez con daños parciales. "Un galpón quedó completamente destrozado, parece una hoja de papel que se ha estrujado", detalló.

Da&ntilde;os en Sampacho (foto Telediario)
Daños en Sampacho (foto Telediario)

En cuanto a la respuesta de la comunidad, Moizo resaltó la solidaridad de los vecinos: "Nos unimos en conjunto desde guardias locales, policía y bomberos voluntarios". El intendente mencionó que se han establecido bases de operación en la sede de bomberos para coordinar la ayuda.

 

La falta de energía eléctrica es otro de los problemas que enfrenta la localidad. "El daño que se hizo fue muy grave en la línea de mediana y alta tensión", dijo.

Da&ntilde;os en el Parque Industrial de Sampacho (foto Telediario)
Daños en el Parque Industrial de Sampacho (foto Telediario)

En cuanto a la atención de heridos, el intendente aseguró que no hay víctimas fatales, aunque un joven sufrió un traumatismo cortante y fue trasladado a un hospital en Río Cuarto para su atención. "Lo llevaron porque había que hacerle una tomografía", explica.

 

Respecto a los evacuados, Moizo informó que la mayoría se autoevacuó, temiendo por la seguridad de sus pertenencias. "Nunca se desaprovecha la ocasión de parte de los malvivientes", advirtió, añadiendo que se han implementado patrullajes para proteger a los afectados.

 

Debido a la magnitud de los daños, este martes no habrá clases. La prioridad es evaluar las condiciones edilicias y avanzar con las tareas de limpieza y restablecimiento.

 

Postes ca&iacute;dos en Sampacho (foto Telediario)
Postes caídos en Sampacho (foto Telediario)

El intendente también hace un llamado a las autoridades provinciales y medios de comunicación para que se brinde la ayuda necesaria a la localidad. "Por favor, acudan a nosotros. Nuestros teléfonos están disponibles para lo que pueda ser útil para esa localidad", concluyó.

