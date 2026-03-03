Fuerte temporal en el sur de Córdoba: vientos de hasta 120 km/h causaron graves daños

Una fuerte tormenta azota en estos momentos el sur de la provincia de Córdoba y genera serios inconvenientes en distintas localidades. Se registran lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento que provocan daños materiales y cortes de energía.

Las localidades de Chaján, Coronel Moldes, Sampacho y Las Higueras se encuentran entre las más afectadas por el temporal. En casi todos los sectores se reportan interrupciones en el suministro eléctrico.

Vecinos reportaron voladura de techos, postes de luz caídos y árboles derribados por la intensidad del viento. También se registran calles anegadas debido al fuerte caudal de agua acumulado en pocos minutos.

Las ráfagas se sienten con fuerza y el granizo cae en distintos puntos de la región, mientras cuadrillas y equipos de emergencia comienzan a trabajar para despejar calles y restablecer los servicios.

El impacto del viento también se sintió con fuerza en el Parque Industrial de Sampacho, donde un galpón fue derribado por completo. En su interior se almacenaban herramientas. “El viento lo retorció”, señalaron los propietarios al describir la magnitud del daño.

Y sobre la ruta E 86 se produjo un accidente luego de que un automóvil colisionara contra un árbol derribado sobre la carpeta asfáltica.

El intendente de Coronel Moldes, Ezequiel Moizo, reporta severos daños tras una tormenta que azotó la localidad con vientos de hasta 120 km/h. "Desde que sucedió este evento no tuvimos más luz que lo que podíamos alumbrar con alguna linterna", expresó.

El fenómeno meteorológico, descrito como una "cola de tornado", dejó siete viviendas con voladuras totales y otras diez con daños parciales. "Un galpón quedó completamente destrozado, parece una hoja de papel que se ha estrujado", detalló.

En cuanto a la respuesta de la comunidad, Moizo resaltó la solidaridad de los vecinos: "Nos unimos en conjunto desde guardias locales, policía y bomberos voluntarios". El intendente mencionó que se han establecido bases de operación en la sede de bomberos para coordinar la ayuda.

La falta de energía eléctrica es otro de los problemas que enfrenta la localidad. "El daño que se hizo fue muy grave en la línea de mediana y alta tensión", dijo.

En cuanto a la atención de heridos, el intendente aseguró que no hay víctimas fatales, aunque un joven sufrió un traumatismo cortante y fue trasladado a un hospital en Río Cuarto para su atención. "Lo llevaron porque había que hacerle una tomografía", explica.

Respecto a los evacuados, Moizo informó que la mayoría se autoevacuó, temiendo por la seguridad de sus pertenencias. "Nunca se desaprovecha la ocasión de parte de los malvivientes", advirtió, añadiendo que se han implementado patrullajes para proteger a los afectados.

Debido a la magnitud de los daños, este martes no habrá clases. La prioridad es evaluar las condiciones edilicias y avanzar con las tareas de limpieza y restablecimiento.

El intendente también hace un llamado a las autoridades provinciales y medios de comunicación para que se brinde la ayuda necesaria a la localidad. "Por favor, acudan a nosotros. Nuestros teléfonos están disponibles para lo que pueda ser útil para esa localidad", concluyó.