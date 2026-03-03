 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Daños materiales

Voraz incendio afectó al depósito de un supermercado en Concordia

El fuego se localizó específicamente en un sector semiabierto que el comercio utiliza para el acopio de mercadería diversa, principalmente cajones de frutas y verduras; ocurrió anoche sobre calle Ituzaingó de Concordia.

3 de Marzo de 2026
Incendio en Concordia
Incendio en Concordia

El fuego se localizó específicamente en un sector semiabierto que el comercio utiliza para el acopio de mercadería diversa, principalmente cajones de frutas y verduras; ocurrió anoche sobre calle Ituzaingó de Concordia.

Un incendio de gran magnitud afectó el depósito del supermercado Modelo Central durante la noche del lunes en Concordia. Fueron los propios vecinos de la zona quienes, alarmados por las columnas de humo y el avance visible del fuego, dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

 

Las llamas surgieron en el sector de almacenamiento de cajones de frutas y verduras sobre calle Ituzaingó, publicó Concordia Policiales.

Dada la ubicación del supermercado y el riesgo de propagación hacia el salón de ventas o viviendas linderas, el operativo contó con una respuesta coordinada entre Bomberos Zapadores y Voluntarios, que arribaron con unidades de ataque rápido para sofocar las llamas antes de que alcanzaran materiales altamente combustibles.

 

Personal de Comisaría Segunda colaboró en el perímetro y facilitó el acceso de las autobombas al sector de carga.

 

Gracias a la celeridad del trabajo, las llamas fueron controladas en cuestión de minutos, reportándose únicamente daños materiales en el sector de mercadería fresca.

 

Pericias en curso

 

Aunque la situación fue normalizada rápidamente, especialistas de la policía científica y bomberos trabajan ahora para establecer las causas del inicio del fuego. Se analiza si se trató de un cortocircuito en alguna de las instalaciones del playón o si existió algún factor externo que iniciara la combustión en los cajones de madera y plástico.

 

Dato clave: La estructura semiabierta del depósito ayudó a ventilar el humo, pero también facilitó que las llamas cobraran fuerza inicialmente por el ingreso de aire.

Temas:

Concordia incendio en Concordia daños materiales
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso