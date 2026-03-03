Voraz incendio afectó al depósito de un supermercado en Concordia

El fuego se localizó específicamente en un sector semiabierto que el comercio utiliza para el acopio de mercadería diversa, principalmente cajones de frutas y verduras; ocurrió anoche sobre calle Ituzaingó de Concordia.
Un incendio de gran magnitud afectó el depósito del supermercado Modelo Central durante la noche del lunes en Concordia. Fueron los propios vecinos de la zona quienes, alarmados por las columnas de humo y el avance visible del fuego, dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
Las llamas surgieron en el sector de almacenamiento de cajones de frutas y verduras sobre calle Ituzaingó, publicó Concordia Policiales.
Dada la ubicación del supermercado y el riesgo de propagación hacia el salón de ventas o viviendas linderas, el operativo contó con una respuesta coordinada entre Bomberos Zapadores y Voluntarios, que arribaron con unidades de ataque rápido para sofocar las llamas antes de que alcanzaran materiales altamente combustibles.
Personal de Comisaría Segunda colaboró en el perímetro y facilitó el acceso de las autobombas al sector de carga.
Gracias a la celeridad del trabajo, las llamas fueron controladas en cuestión de minutos, reportándose únicamente daños materiales en el sector de mercadería fresca.
Pericias en curso
Aunque la situación fue normalizada rápidamente, especialistas de la policía científica y bomberos trabajan ahora para establecer las causas del inicio del fuego. Se analiza si se trató de un cortocircuito en alguna de las instalaciones del playón o si existió algún factor externo que iniciara la combustión en los cajones de madera y plástico.
Dato clave: La estructura semiabierta del depósito ayudó a ventilar el humo, pero también facilitó que las llamas cobraran fuerza inicialmente por el ingreso de aire.