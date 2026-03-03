Se lleva a cabo el segundo día de paro docente tras el rechazo a la oferta salarial

Los docentes de Entre Ríos sostienen este martes un nuevo paro de 24 horas, el segundo consecutivo en lo que va del ciclo lectivo 2026. La medida se suma a la del lunes 2 de marzo.

Paritaria

El titular del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, explicó que la oferta oficial apuntó a compensar la pérdida de poder adquisitivo de enero y febrero, garantizar un salario mínimo de bolsillo de $750.000 y establecer nuevas instancias de revisión en un plazo no mayor a 90 días.

Cuenca defendió la propuesta y sostuvo que se trató de una oferta "mejorada" respecto de la presentada anteriormente, que incorporó varios de los planteos formulados por los gremios. Entre los puntos centrales, el funcionario detalló un incremento en los ítems FOPID y conectividad —ambos componentes del salario actual— y una suma adicional destinada a cargos y a docentes con más de 15 horas cátedra, así como a quienes tienen más de 11 horas en nivel superior.

Sin embargo, los cuatro gremios consideraron que la oferta era insuficiente y la rechazaron de plano.

El Gobierno descuenta los días no trabajados

Ante la medida de fuerza, el Ejecutivo fue contundente: los salarios se liquidarán únicamente por los días efectivamente trabajados. Desde el Gobierno remarcaron que, si bien se respeta el derecho constitucional a huelga, el Estado en su rol de empleador no puede equiparar a quien presta servicios con quien no lo hace. En consecuencia, ambas jornadas de paro serán descontadas del salario.

El gobernador Rogelio Frigerio confirmó que el aumento salarial ofrecido será abonado a través de la liquidación complementaria, con independencia del conflicto en curso.