El ministro de Economía de Entre Ríos se refirió a la actualidad provincial: "La situación es delicada"

El ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, dialogó con Elonce sobre la situación económica actual de la provincia.

En ese sentido, señaló que la situación “es muy delicada” y aseguró que desde el gobierno “se viene haciendo mucho esfuerzo para cumplir con todas las obligaciones”. Señaló que se trata de un trabajo que se realiza desde el inicio de la gestión, “en un contexto que a nadie escapa de crisis de los recursos de origen nacional, fundamentalmente”.

Fabian Boleas / Ministro de Economia / QDQ 02-03-26

Asimismo, se refirió al cuarto trimestre de 2025 y lo describió como “malo”. “Enero fue malo con una caída del 8% en términos reales y febrero también cerró con una disminución en términos reales”, agregó sobre 2026. “Lo tenemos monitoreado y teníamos el cierre, con una caída real también”.

Boleas indicó que se advierte una caída de la recaudación de los ingresos tributarios de origen nacional. “Se advierte una caída que se pronunció en el en el cuarto trimestre del 2025 y enero y febrero también viene con caída”, reiteró.

Sobre el cierre de 2025, indicó que fue “con una paridad prácticamente con el 2024”. “De 100 pesos por ingresos tributarios que ingresan a la provincia, 75 vienen de Nación por la Coparticipación y 25 son propios”, reveló.

En este aspecto y sobre la caída del 8%, en el marco de pago de salarios y el mantenimiento del sistema provincial, expresó: “Eso se logra cumpliendo con absolutamente todos los compromisos, como lo venimos haciendo. Primero teniendo una política responsable, de asumir compromisos cumplibles, más allá de los deseos que pueda tener el gobernador o que podamos tener como gestión”.

En segundo lugar, Boleas señaló que se realiza “trabajando todos los días en la microgestión para lograr la mayor eficiencia posible en la ejecución del presupuesto, una tarea ardua que todos los ministros y funcionarios llevan adelante día a día”.

El ministro indicó, además, que “el gobernador está haciendo honor a su compromiso, a su contrato electoral y nosotros lo estamos haciendo en el marco de la austeridad, de eficiencia en el manejo de los fondos públicos, de responsabilidad en cuanto a los compromisos que se asumen; en que la inversión en infraestructura vuelva a ser protagonista”.

En esta línea, Boleas fue enfático al expresar que “Entre Ríos ha sido una provincia que durante 20 años ha estado por debajo de la media nacional en inversión pública”. “Con el presupuesto 2026 nos hemos puesto un objetivo muy ambicioso en materia de obra pública y estamos confiados de que lo vamos a poder cumplir”, reconoció.

Política tributaria

El ministro de Economía se refirió a otra de las iniciativas de la actual gestión y señaló: “Estamos en una política tributaria de no aumento, porque también podríamos recurrir a lo habitual, no solo en Entre Ríos, sino en general en la Argentina, que ha sido al incremento impositivo y nosotros, por el contrario, estamos con una política tributaria que viene aliviando la carga tributaria de los contribuyentes”.

Sobre la eliminación de impuestos y tasas provinciales, y la baja del 1,8 al 0,8 este de la tasa, Boleas recordó, además, el trabajo que encabezó Frigerio en conjunto con los intendentes de toda la provincia, relacionado al alumbrado público y a la contribución por mejoras, “un trabajo de mucha ida y vuelta que ha llegado a un buen resultado”.

Consultado por las reuniones con los Presidentes Municipales de las localidades entrerrianas y sus preocupaciones en materia económica, Boleas argumentó:

“Así como la relación entre recursos de origen nacional y de origen provincial es tan alta en cuanto a los recursos de origen nacional, hay municipios que tienen una participación relativa diferente pero son excepciones, por eso lo que nos pasa a nosotros también les pasa a los a los municipios”.

Viaje a Estados Unidos en búsqueda de inversiones

Cabe recordar que Boleas fue parte de la comitiva entrerriana que viajó al país liderado por Trump, en el marco de búsqueda de inversiones junto a mandatarios de otras provincias de Argentina.

“Estamos muy contentos con los resultados obtenidos. De 24 provincias con intenciones de salir al mercado, somos una de las cuatro que logró hacerlo. Para nosotros es un logro muy importante por el historial que teníamos frente al mercado como provincia”, aseguró.

En este marco, Boleas recordó que la provincia “asumió un compromiso y no lo cumplimos en agosto del 2020, teníamos que pagar y no pagamos. Ahí está el incumplimiento de esa obligación que teníamos y cuando se genera una instancia prejudicial y judicial, la provincia ofreció pagar de una manera, en 2021. Ese es el componente más grande de la deuda”.

“Asumimos con un stock de deuda cercano a los 800 millones de dólares y hoy estamos en los 700 millones de dólares, un poquito menos. Claramente hemos reducido el stock de deuda con niveles de ingreso iguales o similares a los que en el 2020 generó el no pago”, explicó.

Anteriormente, Frigerio había mencionado que los niveles de ingreso son equiparables a los de la pandemia, con otros costos. Los 300 millones de dólares que la provincia emitió en bonos al volver al mercado internacional, “permite cumplir con el objetivo de la ley que enviamos a la legislatura, que nos acompañó en la sanción de la ley, que era cambiar el perfil de la deuda que teníamos”, señaló Boleas.

“Necesitábamos aliviar las finanzas públicas, porque si no había que hacer un ajuste mayor. Si vos tenés que cumplir y no tenés los recursos necesarios para hacerlo, de alguna manera o no pagas o tenés que hacer ajustes en otras erogaciones para poder cumplir con ese pago. En eso hemos cumplido con el objetivo satisfactoriamente”, indicó.

“Satisfactoriamente porque el costo del dinero se ha encarecido en el mundo, no solo para la Argentina, sino en el mundo. Además, el riesgo propio de la Argentina. Y aún en esas circunstancias salimos al mercado y a una tasa por debajo que si repitiéramos las condiciones del año 2017”, comparó.

Auditorías a la Caja de Jubilaciones

Consultado por la auditoría de ANSES a la Caja de Jubilaciones, Boleas expresó: “Entre Ríos es una de las 13 provincias que no ha transferido la Caja, por consensos con Nación, esas provincias dicen “si a las demás provincias que transfirieron le estás pagando el déficit, también deberías hacerlo con las 13 que no transferimos”. Nación dice “perfecto, lo hago”, eso es lo firmado oportunamente, pero si se respetan las condiciones previsionales que tenemos en el régimen federal”.

“Año tras año no se ha llegado a un número, no se ha avanzado en las auditorías y demás. Nosotros en ese sentido actuamos con dos líneas de acción. Una es una demanda a Nación para definir el stock acumulado de la deuda, cuánto debería la Nación a Entre Ríos, por esos años en los que nunca se determinó el monto a ingresar y no se sabe si pagó de más o pagó de menos”.

Por el otro lado, mencionó: “Establecer un número que nos diga cuánto es el flujo, cuánto nos tiene que pagar de aquí en adelante por año. Se acordó un plan de trabajo, las auditorías, que seguramente van a terminar en junio y nos va a permitir definir el stock y definir el flujo”.

En esa línea, Boleas aseguró que se está trabajando desde la Caja de Jubilaciones en combinación con ANSES. Y afirmó: “El déficit de la Caja se ha reducido en términos proporcionales. Cuando nosotros asumimos el déficit de la Caja representaba el 50% de las pasividades que se pagaba, de los beneficios que se pagaban. Hoy ese déficit está en el 38% de los beneficios que se pagan”.

El ministro de Economía detalló que esa actividad “se ha hecho con trabajos de ordenamiento, de cumplimiento estricto de la normativa vigente, de modificaciones de la normativa administrativa que permita corregir esos desvíos que no eran justificados”.

Sobre los desafíos, mencionó: “Avanzar en medidas que impacten sobre el déficit estructural, residual”.

Asimismo, se refirió al anteproyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y señaló: “Se está trabajando con distintas áreas en un borrador. El presidente de la Caja tiene conversaciones con los distintos gremios, con los representantes de jubilados, el sector público que no son exclusivamente del Poder Ejecutivo”. En ese sentido subrayó que “se viene haciendo un trabajo muy interesante en cuanto a la sociabilización de la problemática y de la mejor solución posible”.

Boletas de impuesto automotor e inmobiliario rural

Consultado por si las boletas llegarán con aumento, Boleas respondió: “Venimos cumpliendo en que para la mayoría de los contribuyentes el incremento en los impuestos no supere la inflación, o sea, no supere el 30%, sin perder la progresividad que tienen que tener los impuestos”.

Recordó que la provincia ofrece descuentos por pago contado, por pago de buen contribuyente. “Estamos convencidos que al buen contribuyente hay que considerarlo, darle un aliciente para que siga siendo un buen contribuyente”, enfatizó.

Y reconoció: “En general, el entrerriano tiene buena cultura tributaria, por supuesto que hay siempre nichos para trabajar en la administración tributaria y el Estado no puede resignar ese rol y tiene que cumplirlo, hay que velar por la equidad tributaria y uno de los puntos esenciales es que todos paguen lo que tienen que pagar”.

Boleas recordó que “una las premisas fundamentales del gobernador, en términos de políticas salarial, es tratar siempre de cuidar la no pérdida del poder adquisitivo del salario”.

“Entre masa salarial y pasividad estamos en los 320,000 millones de pesos”, aseguró Boleas en el marco del anuncio de cronograma de pagos que comenzó esta semana. Aseveró que “con mucho esfuerzo” se llega a cumplir con el mismo y que “la expectativa es seguir llegando. Nuestro compromiso es seguir llegando porque asumimos los compromisos que podemos pagar”.

Relación con Nación

Por otro lado, Boleas se refirió a la relación con autoridades nacionales y reveló: “Tenemos buena relación. Este acuerdo que hemos logrado por el déficit de la caja previsional, llevarlo de 2,000 millones a 6,000 millones, hasta tanto se concluyan las auditorías y podamos establecer un stock y un flujo, es una gestión muy buena y es el camino por el que hay que ir para lograr soluciones duraderas”.

Asimismo, indicó que en el marco de la salida al mercado internacional, el gobierno provincial tuvo el apoyo del gobierno nacional “y un ida y vuelta en el trabajo cotidiano que es muy bueno”.

Expectativas para 2026 y relación con el sector docente

En el cierre, Boleas envió un mensaje para los entrerrianos en este 2026 y sostuvo: “Estamos esperando ese crecimiento de la economía, que sin lugar a duda existe, porque cerró el 2025 con un crecimiento del 5%, en todas las actividades y que por ende se vea reflejado en el consumo en el consumo interno. Para ello tiene que derramar en estas actividades que no solo se encuentran en algunas provincias, que tienen que ver con la con la matriz productiva, energética y minera, sino con el resto de las provincias que tienen otra matriz económica”.

Acerca del pago a los docentes, por decreto y complementaria, Boleas señaló: “Estamos convencidos que es necesario que los docentes ya reciban ese dinero. Fuimos con una propuesta que es la que podemos, mejoramos la que habíamos hecho en la reunión anterior. Es nuestra preocupación que llegue lo antes posible al bolsillo de los maestros”.