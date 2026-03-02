La familia que perdió su vivienda en un incendio pide ayuda para reconstruirla: "No tenemos dónde dormir"

En la tarde de este lunes, un devastador incendio consumió por completo una vivienda ubicada en la calle Batalla de Suipacha 641 en el barrio Yatay de Paraná. El siniestro dejó a una familia de ocho integrantes sin hogar: seis niños y sus padres, quienes, afortunadamente, pudieron salvar sus vidas, aunque con algunos daños. El padre de familia, Claudio Jaime, sufrió quemaduras en su brazo, pie y rostro. Fue atendido en el Hospital San Martín, donde confirmaron que su salud no corre peligro.

Un accidente que ocurrió en minutos

Jaime relató lo ocurrido con gran angustia. El incendio se desató rápidamente cuando uno de los niños, de corta edad, sin saber lo que hacía, prendió fuego a un colchón. La casa quedó inutilizable, y los bomberos informaron que hay peligro de derrumbe. Actualmente, la familia está alojada en una habitación prestada, pero no saben qué hacer a largo plazo, ya que no pueden volver a su hogar. “No tenemos dónde dormir”, afirmó la madre de familia, Sofía Ramírez.

Necesidades urgentes: ropa, electrodomésticos y útiles escolares

La familia perdió todo: desde ropa y calzado hasta los electrodomésticos, muebles y útiles escolares. Las edades de los seis niños van desde 1 año y medio hasta los 14 años, por lo que la necesidad de ropa y útiles escolares es urgente. Además, Jaime y su esposa Sofía también requieren ropa y colchones. “Todo lo que se pueda ayudar será bien recibido. No tenemos nada, solo lo que llevamos puesto”, dijo Ramírez.

Solicitan ayuda a la comunidad

La familia Jaime hace un llamado a la solidaridad de los vecinos y organizaciones para que puedan acercar donaciones. Se necesita ropa, calzado, colchones, útiles escolares, y electrodomésticos. “Les agradecemos si nos pueden ayudar para reconstruir nuestra casita y estar bien con los chicos”, sostuvieron.

Las donaciones pueden llevarse a la vivienda en calle Batalla de Suipacha 641, barrio Yatay. Claudio también dejó su número de contacto para quienes deseen colaborar: 343 156 217423 y brindó el alias: comite.bolso.tapiz.

La familia agradece profundamente todo el apoyo recibido y esperan que la comunidad se una en este momento tan difícil. “Lo importante es que estamos todos bien, pero perdimos todo lo demás. Gracias a todos por su ayuda”, expresó Claudio.

El siniestro ocurrió de manera repentina y dejó una huella de desolación, pero la familia sigue adelante con la esperanza de reconstruir lo perdido. Cualquier tipo de colaboración será un alivio para poder comenzar nuevamente.