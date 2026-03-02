Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná ofrece más de 20 talleres para sus afiliados

REDACCIÓN ELONCE
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná dio inicio a sus talleres anuales con una propuesta ampliada y variada, dirigida especialmente a la comunidad local. Griselda Ledesma, presidenta del centro; Graciela Sosa, prosecretaria; y Marisa Tisera, profesora de teatro, invitaron a los afiliados a participar de las actividades que se ofrecen de manera gratuita.
"Tenemos más de 20 talleres para los socios, totalmente gratis. Los invitamos a que se acerquen porque aún quedan vacantes en algunos de ellos", expresó Griselda Ledesma, al destacar que las inscripciones siguen abiertas. Además, añadió que la actividad en el centro tomó un nuevo impulso con el inicio de los talleres: "La gente ya empieza a mover, se reencuentran después de las vacaciones y la actividad cobra otra vida", afirmó a Elonce.
Uno de los eventos más destacados será el espectáculo preparado por el taller de teatro, dirigido por Marisa Tisera. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo una función especial el 27 de marzo a las 19 horas. "El miércoles empezamos con las actividades y tenemos algunas clases para preparar el espectáculo. Convocamos a todas las jubiladas y mujeres que quieran venir a reírse y disfrutar con nosotros. Nosotros ponemos la risa", expresó Marisa con entusiasmo.
El taller de teatro, promete brindar un espacio divertido para las personas que buscan expresarse y divertirse. Además, como parte de la agenda cultural del centro, "el año pasado hicimos tres funciones en el Juan L. Ortiz y el 8 de abril tenemos una función en el Teatro 3 de Febrero. Es una posibilidad hermosa", dijo.
El centro también está promoviendo otras actividades especiales, como clases de folklore, ajedrez y guitarra, que se suman a una variada propuesta que incluye danzas (bachata, salsa, litoraleño), memoria, stretching y más. "Nos gustaría que los hombres se animen a participar más en estos talleres. Es importante para todos estar en movimiento y mantener una vida activa", comentó Ledesma, destacando el enfoque integral que tiene el centro.
Además de los talleres, el centro cuenta con la colaboración de profesionales de diversas disciplinas, como traumatólogos, neurólogos y masajistas. "Hay muchas opciones para relajarse, calmarse y sentirse bien. Queremos que todos vengan a disfrutar, a intercambiar experiencias y a vivir la vida del centro", agregó Griselda Sosa.
Si bien el taller de ajedrez y guitarra son nuevos en esta edición, el centro invita a todos a sumarse. Para inscribirse o obtener más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 422 75 72 o acercarse a la sede ubicada en Pellegrini 454.
Con más de 20 actividades disponibles y nuevas propuestas en marcha, el Centro de Jubilados sigue demostrando su compromiso con la integración, el arte y el bienestar de la comunidad.