El acatamiento del paro docente fue dispar en las escuelas de Paraná

El ciclo lectivo comenzó este lunes 2 de marzo en Paraná atravesado por el paro docente, convocatoria nacional que registró en la provincia una adhesión dispar según relevamientos realizados durante la jornada en distintos establecimientos. La medida coincidió con el inicio formal del calendario escolar 2026 y generó un funcionamiento dispar en varias instituciones.

La protesta fue confirmada por AGMER, AMET, SADOP y UDA en rechazo a medidas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y ante la falta de avances en la negociación salarial del sector. Los gremios resolvieron no comenzar el año con normalidad, en el marco de la discusión paritaria abierta con el Ejecutivo entrerriano.

Impacto en las escuelas y advertencia oficial

En la última reunión salarial, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, había informado que quienes se sumaran al paro docente tendrían descuento por la jornada no trabajada.

El móvil de Elonce recorrió instituciones de Paraná para conocer el nivel de acatamiento. En la Escuela Jorge Newbery, la directora suplente Lorena Bettler informó que la adhesión osciló entre el 30 y el 40%.

La escuela Jorge Newbery inició las clases. Foto: Elonce.

Explicó que en los cursos donde hubo ausencia de personal, los estudiantes no permanecieron en las aulas y muchas familias optaron por no enviar a sus hijos ante el contexto. No obstante, el acto de inicio se realizó manteniendo el esquema previsto para la apertura del ciclo.

Organización interna y expectativas

Bettler señaló que el nivel de participación en la medida se mantiene en parámetros similares a convocatorias anteriores, aunque reconoció que la posibilidad de descuentos salariales puede influir en la decisión individual.

Más allá del paro docente, la institución comenzó el año con planificación en marcha, organización de actividades y expectativas renovadas. La directora suplente destacó la necesidad de acompañamiento familiar para sostener el funcionamiento diario, especialmente en lo vinculado a insumos, mantenimiento edilicio y adquisición de materiales.