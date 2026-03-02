La Escuela Secundaria Nº37 “Manuel Belgrano”, ubicada en calle Santos Domínguez 798 de Paraná, inició este lunes el ciclo lectivo 2026 pese al paro docente convocado en Entre Ríos por Agmer, AMET y Sadop, en adhesión a la medida dispuesta por Ctera a nivel nacional. Durante la mañana, los estudiantes ingresaron a las aulas con normalidad y comenzaron las actividades previstas para el inicio de clases.

Inicio del ciclo lectivo 2026

En el marco del arranque del año escolar, la rectora Alejandra Pérez dialogó con Elonce y señaló que el comienzo del ciclo representa “un desafío” tanto para la institución como para los alumnos, especialmente para quienes ingresaron por primera vez al nivel secundario.

“Los desafíos son los propios de un año que comienza, pero también los de acompañar a los chicos que ingresan y que empiezan a transitar nuestras aulas”, expresó la directiva al referirse a la nueva etapa educativa que iniciaron muchos adolescentes.

Inicio del ciclo lectivo 2026

Proyectos y continuidad pedagógica

Pérez sostuvo que uno de los ejes centrales para este 2026 es consolidar las trayectorias escolares y dar continuidad a los proyectos institucionales que ya venían desarrollándose. “El desafío de aprender y de enseñar es permanente. Como institución educativa buscamos continuar y fortalecer los proyectos que venimos trabajando en relación con las trayectorias escolares”, afirmó.

Comenzaron las clases en escuela secundaria de Paraná: “tenemos muchos desafíos por delante”

En ese sentido, destacó que la escuela forma parte del programa “Escuela y Comunidad” y que, a través del espacio curricular de Prácticas Educativas, mantiene un convenio con la Federación Entrerriana de Entidades Mutualistas (FEDEM). “Se viene realizando un excelente trabajo en articulación con la federación, lo que permite ampliar las oportunidades formativas para nuestros estudiantes”, explicó.

Además, mencionó otras iniciativas que forman parte de la vida institucional, como las pausas activas y el proyecto de radio escolar. “Iniciamos el año con muchos proyectos, y eso habla de las ganas de trabajar y de seguir apostando a la docencia”, aseguró.

Uso del celular

Uno de los puntos que la rectora resaltó fue la experiencia implementada el año pasado en relación con el uso de teléfonos celulares dentro del establecimiento. Según explicó, la propuesta se desarrolla en el marco del programa “Escuelas que acompañan”, dependiente del Consejo General de Educación.

“Proyectamos lo que denominamos pausas activas. Durante los recreos o en horas libres proponemos dejar el teléfono celular y realizar otras actividades”, indicó Pérez. Entre las alternativas ofrecidas, mencionó una mesa de ping pong y una sala destinada específicamente a propuestas recreativas y de movimiento.

La rectora consideró que estas acciones contribuyeron a mejorar el clima escolar y a favorecer el aprendizaje. “Estas actividades potencian el aprendizaje académico y, al mismo tiempo, nos ayudan a salir del sedentarismo que muchas veces genera el uso excesivo de dispositivos”, sostuvo.

Según explicó, la intención fue generar espacios de encuentro y participación que complementen el trabajo en el aula y fortalezcan los vínculos entre los estudiantes.

Rectora, Alejandra Pérez

El acompañamiento a los ingresantes

Otro de los aspectos centrales del inicio del ciclo lectivo es el acompañamiento a los alumnos que comenzaron el primer año de secundaria. La rectora reconoció que el paso de la escuela primaria al nivel medio implica un cambio significativo en la dinámica escolar.

“Para ellos es un nuevo mundo. Desde este lugar vamos a tratar de acompañarlos con herramientas, con conceptos y con una mirada que les permita adaptarse y crecer en esta etapa”, manifestó.

Pérez señaló que el equipo docente trabaja para generar un entorno de contención y orientación tanto para los estudiantes como para sus familias. “Sabemos que no solo los chicos llegan con expectativas, también los padres. Nuestro compromiso es acompañarlos y brindarles seguridad en este proceso de transición”, agregó.

Finalmente, destacó que el inicio del año escolar estuvo marcado por la voluntad de sostener la actividad educativa a pesar del contexto de paro. “Más allá de las circunstancias, nuestra responsabilidad es garantizar el derecho a la educación y sostener el vínculo con nuestros estudiantes”, concluyó.