Incendio en residencia estudiantil de Paraná: el fuego habría iniciado por un desperfecto eléctrico

Un incendio en residencia estudiantil de calle Pellegrini al 400, en Paraná, demandó la intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, dos de Bomberos Zapadores y personal policial de Comisaría Primera durante la madrugada de este lunes. El fuego se originó en una habitación de la planta alta y se extendió a otros sectores de la vivienda.

“La habitación de la casa estaba totalmente tomada por el fuego”, confirmó a Elonce Jonatan Flor, bombero voluntario que participó del operativo. Indicó además que el trabajo para sofocar las llamas se extendió por más de dos horas debido a que el fuego se expandió rápidamente a dos habitaciones.

Incendio en residencia estudiantil del centro de Paraná

En el interior de la residencia se encontraban aproximadamente siete personas al momento del siniestro. “Los ocupantes de la habitación se dieron cuenta a tiempo y lograron salir a tiempo”, señaló el bombero.

Por un desperfecto eléctrico

Los equipos intervinientes trabajaron para reducir la intensidad de las llamas desde el exterior antes de ingresar al inmueble. “Se trató de bajar la intensidad del fuego desde la ventana y una vez aliviada la temperatura, se procedió a ingresar a la habitación para terminar de sofocar las llamas y descombrar el lugar”, explicó Flor.

Las pérdidas materiales en la habitación afectada fueron totales, mientras que otra habitación y el pasillo resultaron afectados por la presencia de hollín.

Incendio en residencia estudiantil de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Las pericias quedaron a cargo de Bomberos Zapadores para determinar el origen del incendio. De manera preliminar, se indicó que el fuego habría comenzado por un desperfecto eléctrico en la instalación.

Otro incendio en la mañana

En la misma jornada, alrededor de las 7.30, se registró otro incendio en una rotisería ubicada en avenida Ramírez y calle Pérez Colman, también en Paraná.

En ese caso, la situación fue controlada rápidamente y no se reportaron mayores daños. Según se informó, el foco se habría originado cuando una montaña de cenizas tomó temperatura y alcanzó una caja que se encontraba al costado.

Ambos hechos fueron controlados sin que se registraran personas lesionadas.