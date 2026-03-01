Derrumbe de estructura dejó 15 heridos y 700 evacuados en boliche de Costanera Norte

Un grave accidente ocurrió en la madrugada de este domingo cuando una parte del escenario de un boliche cedió y cayó sobre el público, dejando varios heridos y provocando una evacuación masiva en Costanera Norte.
En la madrugada de este domingo, un derrumbe de estructura en el boliche Archi Club, ubicado sobre la Costanera Norte, Buenos Aires, dejó 15 personas heridas y provocó la evacuación de 700 asistentes. El incidente ocurrió cuando una parte del escenario y el soporte de las luminarias cedieron, cayendo directamente sobre el sector de mesas donde se encontraban los asistentes al local bailable.
El establecimiento, situado en Avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, se vio afectado por este accidente estructural que sorprendió a todos los presentes. Inmediatamente, se desplegó un operativo de seguridad que evacuó a las 700 personas que se encontraban dentro, con el objetivo de facilitar las tareas de asistencia y evitar mayores incidentes.
Asistencia médica y diagnóstico de las víctimas
El SAME llegó al lugar para asistir a las víctimas, que presentaban diversas lesiones producto del impacto de la estructura caída. Los afectados fueron trasladados a varios hospitales cercanos, incluidos el Hospital Pirovano, Rivadavia y Fernández, donde se diagnosticaron con politraumatismos.
Investigación y cierre temporal del local
Por el momento, el Archi Club permanece desalojado y cerrado mientras se llevan a cabo las investigaciones.