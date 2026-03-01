 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Buenos Aires

Derrumbe de estructura dejó 15 heridos y 700 evacuados en boliche de Costanera Norte

Un grave accidente ocurrió en la madrugada de este domingo cuando una parte del escenario de un boliche cedió y cayó sobre el público, dejando varios heridos y provocando una evacuación masiva en Costanera Norte.

1 de Marzo de 2026
Los heridos fueron trasladados al hospital con politraumatismos.
Los heridos fueron trasladados al hospital con politraumatismos.

Un grave accidente ocurrió en la madrugada de este domingo cuando una parte del escenario de un boliche cedió y cayó sobre el público, dejando varios heridos y provocando una evacuación masiva en Costanera Norte.

En la madrugada de este domingo, un derrumbe de estructura en el boliche Archi Club, ubicado sobre la Costanera Norte, Buenos Aires, dejó 15 personas heridas y provocó la evacuación de 700 asistentes. El incidente ocurrió cuando una parte del escenario y el soporte de las luminarias cedieron, cayendo directamente sobre el sector de mesas donde se encontraban los asistentes al local bailable.

El establecimiento, situado en Avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, se vio afectado por este accidente estructural que sorprendió a todos los presentes. Inmediatamente, se desplegó un operativo de seguridad que evacuó a las 700 personas que se encontraban dentro, con el objetivo de facilitar las tareas de asistencia y evitar mayores incidentes.

 

Asistencia médica y diagnóstico de las víctimas

El SAME llegó al lugar para asistir a las víctimas, que presentaban diversas lesiones producto del impacto de la estructura caída. Los afectados fueron trasladados a varios hospitales cercanos, incluidos el Hospital Pirovano, Rivadavia y Fernández, donde se diagnosticaron con politraumatismos.

Investigación y cierre temporal del local

Por el momento, el Archi Club permanece desalojado y cerrado mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Temas:

Boliche derrumbe de estructura Evacuados heridos costanera norte
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso