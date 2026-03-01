Cande Ruggeri y Nico Maccari se casaron en una ceremonia íntima al aire libre: los looks elegidos

Cande Ruggeri y Nico Maccari celebraron su boda al aire libre, con un look fresco y elegante, rodeados de familiares y amigos cercanos. Detalles de su ceremonia íntima.
Cande Ruggeri y Nico Maccari celebraron su amor este fin de semana con una boda íntima al aire libre, rodeados de familiares y amigos cercanos. La ceremonia, que tuvo lugar junto a un río y bajo un cielo despejado, estuvo llena de romanticismo y detalles personalizados, creando una atmósfera relajada que reflejó perfectamente la personalidad de la pareja.
Un look que deslumbró
El look de los novios fue uno de los protagonistas de la tarde. Cande eligió un vestido blanco corto, strapless, con una falda amplia de tela estructurada que acentuó su figura y aportó frescura al conjunto. Combinó su vestido con un ramo de flores blancas, sandalias de tacón y un peinado recogido, ideal para una boda al aire libre. El maquillaje natural y luminoso realzó su belleza, dándole un toque juvenil y fresco.
Nico, por su parte, apostó por un traje claro de corte clásico, con una camisa blanca sin corbata. Su elección de vestimenta logró un balance perfecto entre
elegancia y comodidad, acorde al clima relajado del evento. Durante la ceremonia, se lo vio sonriente y compartiendo gestos de complicidad con su esposa.
El compromiso previo
El año pasado, en septiembre, la pareja había compartido la noticia de su compromiso en las paradisíacas playas de República Dominicana. Durante unas vacaciones familiares, y con la complicidad de su hija Vita, Cande y Nico decidieron dar el siguiente paso en su relación, confirmando su amor en un momento tan especial.