 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Cande Ruggeri y Nico Maccari se casaron en una ceremonia íntima al aire libre: los looks elegidos

Cande Ruggeri y Nico Maccari celebraron su boda al aire libre, con un look fresco y elegante, rodeados de familiares y amigos cercanos. Detalles de su ceremonia íntima.

1 de Marzo de 2026
Cande Ruggeri y Nico Maccari.
Cande Ruggeri y Nico Maccari. Foto: Instagram

Cande Ruggeri y Nico Maccari celebraron su boda al aire libre, con un look fresco y elegante, rodeados de familiares y amigos cercanos. Detalles de su ceremonia íntima.

Cande Ruggeri y Nico Maccari celebraron su amor este fin de semana con una boda íntima al aire libre, rodeados de familiares y amigos cercanos. La ceremonia, que tuvo lugar junto a un río y bajo un cielo despejado, estuvo llena de romanticismo y detalles personalizados, creando una atmósfera relajada que reflejó perfectamente la personalidad de la pareja.

Un look que deslumbró

El look de los novios fue uno de los protagonistas de la tarde. Cande eligió un vestido blanco corto, strapless, con una falda amplia de tela estructurada que acentuó su figura y aportó frescura al conjunto. Combinó su vestido con un ramo de flores blancas, sandalias de tacón y un peinado recogido, ideal para una boda al aire libre. El maquillaje natural y luminoso realzó su belleza, dándole un toque juvenil y fresco.

Nico, por su parte, apostó por un traje claro de corte clásico, con una camisa blanca sin corbata. Su elección de vestimenta logró un balance perfecto entre

elegancia y comodidad, acorde al clima relajado del evento. Durante la ceremonia, se lo vio sonriente y compartiendo gestos de complicidad con su esposa.

 

El compromiso previo

El año pasado, en septiembre, la pareja había compartido la noticia de su compromiso en las paradisíacas playas de República Dominicana. Durante unas vacaciones familiares, y con la complicidad de su hija Vita, Cande y Nico decidieron dar el siguiente paso en su relación, confirmando su amor en un momento tan especial.

Temas:

Cale Ruggeri casamiento vestido blanco
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso