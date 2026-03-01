Newell´s y Central en una nueva edición del clásico rosarino en un duelo de opuestos

El partido que divide los mundos se vuelve a jugar en el Parque Independencia. Será el debut de Frank Darío Kudelka a la Lepra y el retorno de Di María al estadio Marcelo Bielsa. Desde las 17, dirige Yael Falcón Pérez.
Newell´s y Central en nueva edición del clásico rosarino. El clásico rosarino despierta a la ciudad una vez más este 1 de marzo. El partido se juega desde las 17 en el Parque Independencia, pero se vive desde mucho antes. El Rojinegro llega en un pésimo momento y el Canalla, en alza. Pero las diferencias suelen desdibujarse cuando se trata de defender la identidad. Dirige Yael Falcón Pérez y transmite Radio 2 desde las 14. Seguí el minuto a minuto en Rosario3.
La historia dice que son partidos aparte, que no importa cómo llegue cada uno. Esa idea es una soga de la que pretende sostenerse Newell's, que viene sin victorias y con apenas dos puntos sobre 21 en juego. Este domingo se formalizará el regreso de Frank Darío Kudelka, que inicia su segundo mandato al frente del rojinegro.
El equipo es una incógnita porque el nuevo conductor apenas tuvo 72 horas junto a sus nuevos dirigidos. Los 8 cambios que hizo Bernardi durante su interinato, respecto del equipo que jugó por última vez con Orsi-Gómez.
La única certeza es que no estará presente Gabriel Arias, lesionado ante Estudiantes. Por su parte, David Sotelo tampoco estará porque se confirmó su desgarro. En tanto, Matías Cóccaro está saliendo de una lesión y lo esperan hasta último momento.
Por su parte, Central viene más aliviado tras ganar en La Plata ante Gimnasia y sacarse de encima la derrota impensada ante Talleres. Por plantel y por jerarquía individual el Canalla parte como gran favorito, lo cual a veces juega en contra en partidos tan pesados.
Jorge Almirón tiene por delante un partido bisagra para consolidar su relación con el hincha auriazul, que aún lo mira de reojo. La vuelta de Franco Ibarra y el as de espadas que resulta Di María forman parte de su fortaleza, Aun debe definir si Jaminton Campaz está listo para ir desde el arranque y si Julián Fernández se ganó un lugar después de lo ofrecido en los partidos previos.
-Probable formación de Newell's
Williams Barlasina; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Cabrera o Salomón, Gabriel Risso Patrón; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Núñez, Facundo Guch o Valentino Acuña y Luciano Herrera; Hoyos o Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
-Probable formación de Rosario Central
Jeremías Ledesma; Coronel o Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández o Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Todos los datos del clásico rosarino - Newell’s vs. Rosario Central
Fecha 8 - Torneo Apertura (Interzonal)
Hora: 17
Estadio: Marcelo Bielsa
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Mariana De Almeyda
TV: ESPN Premium