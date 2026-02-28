La Selección Argentina de softbol ganó la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática frente a México, que se definió por 1 a 0 en el segundo período extra. El conjunto nacional protagonizó un duelo de alto nivel en el 13° Campeonato Panamericano de sóftbol masculino, disputado durante toda la semana en la ciudad colombiana, y estuvo a un paso de alcanzar el tricampeonato continental.

El partido decisivo fue una muestra de equilibrio, tensión y estrategia. Ambos equipos sostuvieron un duelo de lanzadores que mantuvo el marcador en cero durante gran parte del encuentro. Sin embargo, México logró romper la paridad con una única carrera en el segundo extra, suficiente para sellar el resultado y dejar sin título a los dirigidos por el paranaense José Alberto Guerrinieri.

La derrota fue ajustada y dolorosa para el plantel albiceleste, que había mostrado una performance sólida y dominante a lo largo del certamen. Pese a no poder coronar el torneo con el oro, el subcampeonato ratifica a la Argentina como una de las grandes potencias del sóftbol continental.

Un camino impecable en la fase de grupos

Antes de la final, la Selección Argentina había construido un recorrido prácticamente perfecto. En la fase inicial del Panamericano, el equipo mostró una superioridad contundente tanto en ofensiva como en defensa, sin conceder carreras en contra.

El conjunto nacional superó a Cuba por 6 a 0, a Panamá por 11-0, a Puerto Rico por 7-0 y a Aruba por 15-0. Con puntaje ideal y una diferencia de carreras abrumadora, cerró la clasificación como uno de los grandes candidatos al título.

Foto: X de Tomás Rodríguez Couto.

Ese dominio reflejó el equilibrio del equipo: un pitcheo efectivo que anuló por completo a los rivales y una ofensiva precisa que supo aprovechar cada oportunidad. La solidez colectiva fue uno de los principales argumentos para ilusionarse con un nuevo campeonato continental.

Reacción en la Súper Ronda y boleto asegurado

En la Súper Ronda, instancia que reunió a los mejores equipos del torneo, la Selección Argentina afrontó desafíos de mayor exigencia. Allí sufrió una derrota ante República Dominicana por 7-0, resultado que cortó su invicto y encendió algunas alarmas.

Sin embargo, el equipo reaccionó con autoridad. Venció a Colombia por 5-0 y a Estados Unidos por 7-0, además de imponerse nuevamente ante México por un contundente 11-0 en un cruce previo a la final. Esa recuperación confirmó el carácter competitivo del plantel y su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Con un récord sólido en esta segunda fase, Argentina aseguró su lugar en la definición ante México y, además, garantizó su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, independientemente del resultado del partido decisivo.