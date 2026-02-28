Alerta del SMN por tormentas fuertes el lunes en varias provincias

La alerta del SMN por tormentas fuertes el lunes 2 en varias provincias se da en el marco del avance de un profundo centro de bajas presiones que ingresa desde el Pacífico hacia la Patagonia y se desplazará hacia el centro del país. El sistema frontal asociado comenzará a impactar con lluvias y tormentas de variada intensidad a partir del inicio de la semana.

En medio de un fin de semana mayormente agradable en gran parte del territorio argentino, la atención meteorológica se concentra en la evolución de este frente frío. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintas zonas ante la probabilidad de fenómenos localmente fuertes.

Según detalla el informe de Christian Garavaglia, de Meteored, el lunes 2 el frente recorrerá la región central activando áreas de lluvias y tormentas que podrían presentar caída de granizo, ráfagas intensas y acumulados significativos de precipitación.

Cinco provincias bajo vigilancia por tormentas

Tras afectar al norte patagónico durante el cierre del fin de semana, el sistema ingresará al este de Cuyo y la región Pampeana. El SMN mantiene en alerta al norte de Río Negro, La Pampa, gran parte de San Luis, el sur de Córdoba y la franja oeste de Buenos Aires.

Foto: SMN.

El organismo advierte que las tormentas podrían dejar precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros en general, con eventos puntualmente más intensos. La presencia de aire cálido y húmedo en superficie favorecerá el desarrollo de núcleos convectivos con potencial de tiempo severo.

Durante el martes 3, el frente continuará su avance hacia el norte del país, aunque la actividad tendería a perder intensidad en el centro-este argentino. Algunas tormentas de mayor relevancia podrían afectar Santiago del Estero y avanzar hacia provincias del NOA, mientras que en el AMBA y el Litoral las condiciones comenzarían a estabilizarse gradualmente.

Un segundo frente frío y una semana más inestable

En paralelo, la Patagonia comenzará a sentir el impacto de un segundo sistema frontal, más intenso que el anterior. Este nuevo frente frío ingresará durante el martes con fuertes vientos del sudoeste, ráfagas y precipitaciones aisladas en el sur del país.

Entre el miércoles 4 y al menos el domingo 8, la evolución atmosférica sugiere que este sistema avanzará hacia el centro y norte argentino, donde podría ralentizar su desplazamiento y transformarse en un frente estacionario. Este comportamiento incrementaría notablemente la inestabilidad en varias provincias.

El escenario proyectado anticipa una segunda mitad de semana con lluvias y tormentas frecuentes, especialmente en el norte argentino, donde podrían registrarse eventos destacados. La combinación de aire cálido persistente, aporte de humedad y el freno del sistema frontal generaría condiciones propicias para precipitaciones recurrentes.