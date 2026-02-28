Al menos 85 alumnas muertas y heridas tras ataque israelí contra escuela en Irán

El bombardeo a escuela en Irán dejó al menos 85 muertos y 93 heridos este sábado, luego de que un ataque israelí alcanzara una escuela primaria para niñas en la localidad de Minab, al sur del país persa. Según reportaron medios locales, el edificio quedó completamente destruido y aún continuaban las tareas de rescate entre los escombros.

De acuerdo con la última actualización difundida por la prensa iraní, la mayoría de las víctimas fatales eran alumnas del establecimiento educativo, aunque también se registraron fallecidos entre padres y personal docente. Las labores de identificación de los cuerpos seguían en curso mientras se multiplicaban las imágenes del impacto en el centro educativo a través de redes sociales y medios de comunicación.

El ataque se produjo en el marco de la ofensiva lanzada por Israel, que fue calificada por su Ministerio de Defensa como una acción “preventiva” destinada a “eliminar amenazas” vinculadas al programa nuclear iraní. Horas después, el expresidente estadounidense Donald Trump confirmó que Estados Unidos se sumó a la agresión, aludiendo a “actividades amenazantes” por parte de Teherán.

Decenas de muertos tras un ataque israelí contra una escuela en Irán Al menos 40 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras un ataque israelí a una escuela primaria de niñas en Minab, una ciudad en la provincia de Hormozgán https://t.co/VVCoB4K4Ob pic.twitter.com/N6ewFIuHpn — RT en Español (@ActualidadRT) February 28, 2026

Infraestructura civil bajo fuego

La ofensiva no se limitó a instalaciones estratégicas. Medios locales reportaron bombardeos contra los Ministerios de Inteligencia y Defensa de Irán, la oficina del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, e infraestructuras vinculadas al programa nuclear. También se informaron daños en viviendas ubicadas en zonas céntricas de la capital iraní.

En ese contexto, el ataque a la escuela primaria de Minab generó fuerte conmoción, ya que se trató de una infraestructura civil ajena a objetivos militares directos. El saldo de 85 víctimas fatales y 93 heridos marcó uno de los episodios más graves desde la reanudación de las hostilidades.

The blood-stained bags of Minab students who were martyred in the US’ airstrikes. pic.twitter.com/ZNx6jVrRqs — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) February 28, 2026

Autoridades locales indicaron que aún había estudiantes atrapadas bajo los escombros y que los equipos de emergencia trabajaban contrarreloj para remover los restos del edificio. Las imágenes difundidas mostraban aulas destruidas y mobiliario escolar reducido a escombros.

Advertencias y amenazas cruzadas

Horas antes de los ataques, Teherán había advertido que cualquier acción militar en su contra “se considerará el inicio de una guerra”. Al mismo tiempo, manifestó que sus Fuerzas Armadas estaban “preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder de forma inmediata y contundente a cualquier agresión”.

El comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Pakpour, advirtió a Estados Unidos e Israel que sus fuerzas estaban listas para responder ante cualquier provocación. Según sus declaraciones, las tropas “tienen el dedo en el gatillo, están más preparadas que nunca, listas para cumplir las órdenes y directrices del comandante en jefe”, en referencia al ayatolá Alí Jameneí.

Por su parte, otro alto mando militar iraní, Ali Abdollahi, aseguró que si la Casa Blanca decidía atacar nuevamente a su país, “todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses” serían “objetivos legítimos” para las Fuerzas Armadas iraníes.

Antecedentes: la Guerra de los 12 días

La nueva escalada se produjo pocos meses después de la intervención militar de junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque que derivó en un intercambio de ofensivas con misiles y drones entre ambos países. Ese conflicto fue denominado la “Guerra de los 12 días”.

Durante ese enfrentamiento, Israel tuvo como objetivos instalaciones nucleares de la República Islámica, comandantes militares y científicos vinculados al desarrollo atómico. Varios de ellos murieron junto con integrantes de sus familias, según se informó entonces.

La situación se intensificó con la intervención de Estados Unidos, que bombardeó tres importantes instalaciones nucleares iraníes. Trump afirmó en ese momento que el programa nuclear de Irán había quedado “destrozado”, aunque esa evaluación fue posteriormente cuestionada por informes de inteligencia estadounidenses.

Teherán respondió atacando la base militar más grande de Estados Unidos en Oriente Medio, ubicada en Catar. Finalmente, el 24 de junio, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego que puso fin a las hostilidades.

La reanudación de los ataques y el bombardeo a escuela en Irán volvieron a encender las alarmas en la región y reavivaron el temor a un conflicto de mayor escala.