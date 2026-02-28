Congresistas de EE.UU. calificaron de “ilegal” al ataque de Trump contra Irán

​Legisladores del Partido Demócrata expresaron este sábado un enérgico rechazo a la participación de Estados Unidos (EE.UU.) en la ofensiva militar contra Irán. La operación, ejecutada en conjunto con Israel, ha sido catalogada por los congresistas como “ilegal e inconstitucional”, al no contar con el aval del Capitolio y violar los procedimientos establecidos para el uso de la fuerza militar.

​El senador Edward J. Markey denunció que las acciones de Donald Trump elevan el riesgo de una guerra regional a gran escala, poniendo en peligro tanto a civiles como a las tropas apostadas en Oriente Medio.

También acusó al mandatario de fabricar una amenaza nuclear inexistente para justificar agresiones como la “Operación Martillo de Medianoche”, subrayando que incluso el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que Teherán no está enriqueciendo uranio.

My statement on Trump's attack on Iran. pic.twitter.com/5OyequmcmP — Ed Markey (@SenMarkey) February 28, 2026

​Ante lo que considera una “crisis creada por Trump”, instó al congreso a votar de forma inmediata por la Resolución sobre Poder de Guerra, impulsada por los senadores Tim Kaine y Adam Schiff.

“Los estadounidenses no quieren otra guerra interminable en Oriente Medio. No quieren ver a jóvenes enviados al extranjero a una guerra interminable mientras sus familias en casa no pueden costear la atención médica. Si Trump no detiene esta guerra ahora, el Congreso debe hacerlo. No más guerra con Irán”, sentenció Markey.

My statement regarding President Trump’s illegal war with Iran: pic.twitter.com/Fb5Lr4eZrM — Senator Tim Kaine (@SenTimKaine) February 28, 2026

Por su parte, el senador Tim Kaine calificó la agresión como un “error colosal e idiota”, mientras que el también senador Andy Kim reiteró que el conflicto atropella los principios constitucionales del país.

​

Trump justifica la agresión

En las primeras horas de este sábado el mandatario estadounidense confirmó a través de un video la participación estadounidense en el bombardeo a la capital iraní, bajo el argumento de “eliminar amenazas inminentes”.

La respuesta de Irán ha sido inmediata, ejecutando contraofensivas hacia instalaciones militares de EE.UU. en la zona, publicó Telesur.

​

Contexto del ataque

​La actual escalada es el resultado de un patrón de agresiones que se agudizó el 22 de junio de 2025, cuando el ejército estadounidense bombardeó centros nucleares iraníes por primera vez. Aquella intervención, repudiada por potencias como Rusia y China, rompió un frágil equilibrio regional y desató represalias contra la base de Al Udeid en Catar.

​Tras un breve y sangriento período de hostilidades en junio pasado, se estableció una tregua que hoy se ve pulverizada por la administración Trump. Resulta significativo que este nuevo ataque ocurra apenas un día después de una reunión en Ginebra entre Israel y EE.UU., donde supuestamente, se abordaría el tema nuclear.