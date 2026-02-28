Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán: la ONU convocó a una reunión urgente

El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán provocó este sábado una fuerte escalada en Medio Oriente y derivó en la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. La reunión fue fijada para las 16 (18 de Argentina) bajo la presidencia rotatoria del Reino Unido, a pedido de varios países miembros, con el objetivo de analizar los pasos a seguir ante el agravamiento del conflicto.

La ofensiva conjunta se produjo en las primeras horas de la mañana iraní, cuando misiles impactaron en Teherán y otras ciudades estratégicas de la república islámica. Tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificaron la maniobra como “preventiva” frente a lo que definieron como una amenaza inminente.

Horas después, el régimen iraní respondió con el lanzamiento de drones y misiles hacia Israel y contra bases militares estadounidenses en países del Golfo como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait. Las explosiones se reportaron en distintos puntos de la región, generando alarma internacional.

Respuesta iraní y tensión en el Golfo

La Guardia Revolucionaria anunció una “primera oleada” de ataques como represalia directa. En Bahréin, autoridades confirmaron que una instalación de la Marina estadounidense fue alcanzada, mientras que en Jerusalén sonaron sirenas antiaéreas y se observaron movimientos de civiles buscando refugio ante el riesgo de nuevos impactos.

Imágenes satelitales difundidas por la empresa Airbus Defense mostraron daños severos en un complejo atribuido al líder supremo iraní, Ali Khamenei, en Teherán. El ejército israelí sostuvo que atacó reuniones de altos cargos políticos y de seguridad iraníes y aseguró que el operativo fue planificado durante meses.

En paralelo, el conflicto generó un apagón de internet en Irán y el cierre del espacio aéreo en Israel, Irán e Irak. Qatar, Kuwait y Bahréin también suspendieron operaciones aéreas, mientras que Emiratos Árabes Unidos aplicó restricciones parciales y temporales. Aerolíneas internacionales como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines cancelaron vuelos hacia la región.

Lugares atacados de Irán- Fuente: agencias EL PAÍS

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó tanto la acción militar de Estados Unidos e Israel como la respuesta de Irán y pidió el cese inmediato de las hostilidades. “Hago un llamado al cese inmediato de las hostilidades y a la distensión. De no hacerlo, se corre el riesgo de que se produzca un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad de la región”, sostuvo en un comunicado.

Guterres insistió en que “no existe ninguna alternativa viable al arreglo pacífico de las controversias internacionales, en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.

El conflicto sacudió al Golfo Pérsico y encendió las alarmas globales ante la posibilidad de una guerra de mayor escala en Oriente Medio. Analistas internacionales advirtieron que la combinación de ataques directos entre Estados y la implicancia de potencias nucleares podría derivar en una confrontación regional de consecuencias imprevisibles.