Mundial 2026 con nuevas reglas: qué cambios aprobó la IFAB

La IFAB dio luz verde a un paquete de modificaciones para agilizar el juego y reducir la pérdida de tiempo. Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse en 2026 y regirán también en el Mundial.

28 de Febrero de 2026
La IFAB dio luz verde a un paquete de modificaciones para agilizar el juego y reducir la pérdida de tiempo. Las nuevas medidas comenzarán a aplicarse en 2026 y regirán también en el Mundial.

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las Reglas de Juego en el fútbol, aprobó un paquete de modificaciones orientadas a acelerar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas deliberadas de tiempo. Las medidas comenzarán a aplicarse desde 2026, incluido el Mundial, y alcanzarán a todas las competiciones.

 

Uno de los cambios más llamativos será la introducción de una cuenta regresiva visual de cinco segundos para los saques laterales y los saques de arco cuando el árbitro considere que hay demoras excesivas. Si el tiempo se agota sin que la pelota vuelva al juego, el saque lateral será otorgado al rival y el saque de arco se transformará en tiro de esquina para el equipo contrario.

Además, los jugadores sustituidos deberán abandonar el campo en un máximo de diez segundos desde que el árbitro autorice el cambio. En caso de no hacerlo, el futbolista deberá retirarse igual, pero el reemplazante recién podrá ingresar después de un minuto de juego efectivo y en la siguiente interrupción.

 

Otra medida apunta a reducir las interrupciones por lesiones. Cuando un jugador sea atendido en el campo o su dolencia obligue a detener el partido, deberá salir y permanecer al menos un minuto afuera antes de poder regresar.

 

También habrá novedades en el uso del VAR. El sistema podrá intervenir en casos de segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta, errores de identidad en sanciones disciplinarias y tiros de esquina otorgados de manera equivocada, siempre que la revisión no demore la reanudación, dio cuenta Clarín.

 

Las nuevas reglas forman parte de un intento por aumentar el tiempo efectivo de juego y responder a una demanda creciente dentro del fútbol mundial: partidos más dinámicos y con menos interrupciones. La IFAB considera que los cambios buscan proteger el espectáculo sin modificar la esencia del deporte.

