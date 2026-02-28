De Niro cargó contra Trump y el mandatario lo trató de “demente”

El actor volvió a criticar con dureza la gestión del mandatario republicano en un podcast y llamó a la movilización ciudadana. Trump respondió desde sus redes sociales con descalificaciones personales.
El actor Robert De Niro pidió “deshacerse” de Donald Trump y aseguró que el presidente “va a arruinar el país”, en el marco de una entrevista en un podcast político. El mandatario estadounidense respondió desde su red social, donde calificó al intérprete como “mentalmente inestable” y lo acusó de tener un “coeficiente intelectual extremadamente bajo”, en un nuevo cruce público entre ambos.
Las declaraciones del actor, de 82 años, se produjeron durante su participación en el podcast The Best People, conducido por la periodista Nicolle Wallace. En la conversación, De Niro expresó su preocupación por las políticas del actual mandatario y sostuvo que “quiero mi país de vuelta”.
El intérprete, ganador de dos premios Oscar, llamó además a la movilización ciudadana de cara a las próximas elecciones legislativas en Estados Unidos.
Las críticas del actor
Durante la entrevista, De Niro afirmó que Trump “es el enemigo de este país” y cuestionó el movimiento Make America Great Again (MAGA). “No quiero a los MAGA con la bandera americana como si fueran los únicos estadounidenses”, expresó.
Además, sostuvo que el presidente no dejará el poder por voluntad propia y convocó a la ciudadanía a participar activamente en el proceso electoral. “No se irá. Depende de nosotros deshacernos de él. Va a arruinar el país. La gente tiene que movilizarse ahora y estar preparada para las elecciones de mitad de mandato”, señaló.
No es la primera vez que el actor critica abiertamente al líder republicano. Desde el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, De Niro ha realizado múltiples intervenciones públicas en su contra, tanto en entregas de premios como en actos políticos.
La respuesta de Trump
Tras la difusión de la entrevista, Trump respondió desde su red social Truth Social. En el mismo mensaje en el que cuestionó a legisladores demócratas, incluyó una referencia directa al actor.
El presidente lo describió como “otra persona enferma y demente” y afirmó que tiene “un coeficiente intelectual extremadamente bajo”. También insinuó que algunas de sus declaraciones podrían ser “seriamente delictivas”, dio cuenta El País.
Trump ironizó además sobre una reciente aparición pública de De Niro y lo comparó con otras figuras críticas de su gestión.
Antecedentes de un enfrentamiento
El enfrentamiento entre ambos se remonta a años atrás. En 2018, durante la ceremonia de los premios Tony, De Niro lanzó una dura frase contra el entonces mandatario. En otras ocasiones, también lo calificó como “bufón” y pidió explícitamente no votarlo.
En mayo de 2024, el actor participó de una manifestación frente a un tribunal en Nueva York durante el juicio contra Trump por el caso vinculado a la actriz Stormy Daniels.
El nuevo cruce volvió a poner en escena la confrontación entre figuras del mundo del espectáculo y el presidente estadounidense, en un contexto político marcado por la polarización y la cercanía de futuras instancias electorales.