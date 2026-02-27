El Carnaval del País se despedirá con otra noche de comparsas y la música de Julián Serrano

REDACCIÓN ELONCE
El Carnaval del País vivirá este sábado 28 de febrero, su undécima y última noche en el Corsódromo. Desfilarán las cuatro comparsas y luego, la fiesta continuará con la presentación de Julián Serrano. El martes 3 de marzo se conocerán los ganadores.
El Carnaval del País 2026 llegará este sábado 28 de febrero a su punto culminante con la undécima y última noche en el Corsódromo de Gualeguaychú, donde las cuatro comparsas volverán a desplegar todo su brillo ante miles de espectadores.
La jornada marcará el cierre de una temporada que volvió a posicionar a la fiesta como el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina.
Tras diez noches cargadas de color, ritmo y pasión, las comparsas Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví desfilarán en ese orden para despedir una edición que convocó a visitantes de distintos puntos del país. La expectativa es alta, no solo por la competencia por la copa, sino también por la emoción de la despedida.
La organización confirmó que, una vez finalizado el desfile, el festejo continuará con el tradicional After Billboard de Carnaval, que contará con el show en vivo de Julián Serrano como broche de oro de una temporada que fue calificada como exitosa por los organizadores.
Competencia, coronación y expectativas
La edición 2026 dejó momentos destacados, entre ellos la coronación de Mary Ann Morrison, representante de Marí Marí, como nueva soberana del Carnaval del País. Fue elegida entre cuatro candidatas durante una ceremonia realizada el viernes previo a la décima noche y sucedió en el trono a Felicita Fouce, mientras que Sofía Funes se desempeñó como embajadora de la Fiesta Nacional.
Cada comparsa buscará dejar su huella final en la pasarela del Corsódromo, en una edición que elevó el nivel con temáticas innovadoras y despliegues coreográficos y musicales de gran impacto visual. La competencia por la copa mantiene en vilo a comparseros y fanáticos.
El próximo martes 3 de marzo se darán a conocer los resultados oficiales. Además de la comparsa ganadora, se anunciarán los vencedores en rubros como batucada, pasista, portabandera y música, categorías que reconocen el talento individual y colectivo.
Entradas y beneficios para residentes
Las entradas y ubicaciones para la última noche del Carnaval del País 2026 pueden adquirirse a través del sitio www.allaccess.com.ar o de manera presencial en la boletería del Corsódromo, que permanecerá abierta este sábado desde las 9 hasta el cierre, en horario corrido.
Para esta jornada final, los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a la entrada general por $20.000, mientras que para los no residentes el valor será de $35.000. El beneficio para residentes se aplicará únicamente con compra presencial y presentación de DNI.
Con todo listo para la gran despedida, Gualeguaychú se prepara para vivir una noche inolvidable que bajará el telón de una de las ediciones más convocantes del Carnaval del País, a la espera de conocer a los campeones de 2026.