La Multisectorial de Entre Ríos marchó contra la reforma laboral

REDACCIÓN ELONCE
Las organizaciones que integran la Multisectorial de Entre Ríos marcharon hacia Casa de Gobierno de Paraná mientras el Senado de la Nación debate el proyecto de reforma laboral.
La Multisectorial de Entre Ríos se movilizó este viernes por la tarde en rechazo de la reforma laboral que está siendo debatida por el Senado de la Nación. Diversas agrupaciones se concentraron en la Caja de Jubilaciones y marcharon hacia la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.
La movilización contó con la participación de seccionales de gremios como UTEP, CTERA, MTE, MST y ATE. Los manifestantes expresaron su preocupación por el quórum alcanzado en el Congreso y la posible exclusión de artículos clave que protegen a los trabajadores.
Entre los presentes, el reclamo se unificó bajo el temor a “la pérdida de conquistas históricas”. “Estamos luchando por por el país”, señaló una promotora de salud a Elonce. Al ser consultada sobre cómo le afectaría la aprobación de la ley, la trabajadora fue contundente respecto a la eliminación de licencias por enfermedad. “¿Qué hace la gente si está enferma? Se queda sin trabajo. Entonces es una situación grave que afecta no solo a la salud de uno, sino también a la familia, porque al quedar desempleado se perjudica todo el entorno familiar”, recalcó.
Preocupación en el sector docente y previsional
Los manifestantes advirtieron que esta reforma es solo la punta de lanza de cambios más profundos que podrían afectar la sostenibilidad de la caja previsional entrerriana y los derechos de los empleados estatales y privados.
Un docente presente en la marcha analizó el impacto sectorial y general del proyecto en debate. “Esta reforma le quita derechos a la mayor parte de los trabajadores, principalmente a los privados de distintos sectores. Esa no es la salida a la crisis ni a la situación que estamos viviendo en el país”, afirmó.
El trabajador de la educación también vinculó la reforma con posibles cambios en la provincia: “La reforma previsional, el tema de la caja de jubilaciones y la edad jubilatoria. Todas esas cuestiones son derechos que hemos ganado los trabajadores a lo largo de la historia de la Argentina y que ahora se están tirando atrás. No es una cuestión de un partido o un gobierno, sino de los derechos ganados que ahora nos están quitando”, indicó.
Críticas a los bancos de horas y el empleo
Uno de los puntos de mayor fricción durante la protesta fue la flexibilización de la jornada laboral y la creación de "bancos de horas". Según los manifestantes, estas medidas no fomentan la creación de empleo genuino, sino que precarizan la relación laboral existente, dificultando la negociación directa con las patronales en un contexto de alta inflación.
Sobre este punto, el entrevistado agregó: “es difícil que los trabajadores puedan negociar con con los patrones, porque comúnmente no se lo conoce cara a cara y las negociaciones esas son ficticias. Al trabajador le van a exigir más horas y pagar menos”.