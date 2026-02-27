Concluyó la colonia de verano de barrio El Sol con pileta, merienda y sorpresas para los chicos

REDACCIÓN ELONCE
El cierre de la colonia de vacaciones en las piletas de barrio El Sol dejó una muestra de alegría y compromiso social para los chicos de menores recursos. “Es un orgullo ver cómo disfrutan", expresó “Don Terremoto” a Elonce.
Las piletas del Complejo Barrio El Sol fueron el escenario de una verdadera fiesta para la niñez, con el cierre de la colonia de vacaciones que reunió a más de 70 chicos, también en barrios Libertad y Giachino. “Es un placer acompañar a los gurises de menores recursos, ofreciéndoles una oportunidad para disfrutar del agua, la natación, y compartir una merienda con sorpresas”, comentó Gustavo, conocido como “Don Terremoto”, quien lidera la actividad. El evento, que estuvo marcado por el espíritu festivo y la inclusión social, contó con el apoyo de la gestión municipal y el aporte de varios profesionales del área.
Un día de diversión, premios y actividades para todos
Los niños, con edades comprendidas entre los 4 y 14 años, disfrutaron de una jornada completa, que incluyó un campeonato de natación con trofeos y premios. "Es un orgullo ver cómo disfrutan de este espacio", expresó Terremoto. La actividad no solo se centró en el disfrute, sino también en ofrecerles a los chicos una experiencia educativa y recreativa. Tras las competencias, los participantes disfrutaron de una merienda y de varios premios. “Lo importante es que, además de disfrutar, los chicos se llevan un recuerdo, como un trofeo, que les da un impulso para seguir aprendiendo y participando en actividades recreativas”, agregó Gustavo.
Inclusión y solidaridad en cada jornada
La organización de este tipo de eventos en espacios municipales tiene un claro objetivo: incluir a los niños de sectores más vulnerables en actividades deportivas y recreativas que, de otro modo, no podrían acceder por cuestiones económicas. “Los chicos pasan por muchas necesidades para poder anotarse a un club o practicar deportes. Estos espacios permiten que puedan acceder a actividades que de otra manera quedarían fuera de su alcance”, explicó Gustavo. La dirección de la colonia, encabezada por Liliana Murador, se encargó de coordinar todos los aspectos logísticos y garantizar que la jornada fuera un éxito. “Es fundamental que los chicos estén acompañados por profesionales, como los guardavidas, para asegurar su seguridad en todo momento”, destacó.
Además, la programación de las colonias busca garantizar que los chicos aprendan a convivir con sus pares y desarrollen hábitos saludables. Terremoto resaltó la importancia de seguir trabajando durante todo el año para ofrecerles a los más pequeños oportunidades de esparcimiento: “Este es solo un cierre de ciclo, pero seguimos trabajando durante todo el año. Las políticas sociales deben llegar a todos los chicos, especialmente a aquellos que más lo necesitan”, concluyó.