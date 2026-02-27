Autoridades de OSER afirman que no habrá cortes de servicios y sigue el diálogo con FEMER

Las negociaciones de OSER y FEMER transitan su etapa final con definiciones centradas en los plazos de pago y la actualización de aranceles, según expresaron el presidente de la obra social entrerriana, Mariano Gallego, y el vicepresidente, Ricardo García, al referirse al diálogo con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) por el convenio prestacional que alcanzaba a unos 300.000 afiliados en la provincia de Entre Ríos.

“Estamos en diálogo permanente con la gente de FEMER”, afirmó Gallego al inicio de la entrevista con Elonce, y lamentó que “por ahí la opinión pública tome conocimiento de cosas que son propias de una negociación”. No obstante, buscó llevar tranquilidad y remarcó: “No va a llegar la sangre al río, vamos a acordar”, resumió.

Mariano Gallego.

En esa línea, el titular de OSER subrayó que la prioridad fue resguardar el equilibrio del sistema. “Nosotros estamos defendiendo fuertemente las finanzas de la OSER, es un momento muy complejo para todos los financiadores de salud”, sostuvo. Y agregó que la discusión también contempló el impacto directo en los afiliados: “Estamos defendiendo el bolsillo de nuestros afiliados”, remarcó.

El peso de los números y la defensa del afiliado

Gallego explicó que cualquier modificación en aranceles podía repercutir en los coseguros. “Como todos sabemos, el 30% de los aranceles son coseguro que paga el afiliado. Si nosotros damos aumento de esos aranceles, automáticamente aumenta lo que tienen que pagar nuestros afiliados”, señaló, al justificar la cautela en la negociación.

Al dimensionar el volumen del convenio, el presidente de OSER detalló que “son cifras astronómicas para la gente común” y precisó que “casi 3.000 millones de pesos es lo que nosotros pagamos mensualmente a la FEMER”, dijo a Elonce. En ese sentido, reconoció que la discusión podía generar tensiones: “Es lógico que haya tironeos, porque la discusión es económica, es plata”, sostuvo.

Por otra parte, García aclaró a Elonce que el eje de la negociación, no es un aumento inmediato. “Llamativamente, no estamos hablando de incrementos”, afirmó. Según indicó, “los equipos técnicos se han estado reuniendo permanentemente, evaluando el nomenclador, las prácticas, lo que incluye, lo que excluye y con los aranceles estamos de acuerdo”, dijo.

Ricardo García.

Acta acuerdo y administración responsable

De acuerdo a lo expuesto, el tramo final de la negociación se concentró en aspectos administrativos. “Estamos en el último tramo de algunos detalles que tienen que ver con el acta acuerdo, más que nada con cuestiones administrativas y eso es lo que ha generado este ida y vuelta”, explicó García.

En ese marco, insistió en que la obra social debía actuar con responsabilidad. “La obra social administra fondos y esos fondos tienen que ser volcados para la prestación de salud, pero se tiene que hacer de una manera responsable y sustentable”, afirmó García a Elonce. Y enfatizó: “Cualquier compromiso que nosotros asumamos, no solamente con la FEMER sino con el resto de los prestadores, tiene que ser un compromiso que lo podamos cumplir, mes a mes, como corresponde”.

El debate por el plazo de pago

Gallego, por su parte, reforzó la idea al remarcar que el financiamiento de OSER dependía de los aportes de trabajadores y del Estado provincial en su rol de empleador. “El único aporte que nosotros tenemos es el aporte que hacen los trabajadores y el gobierno en su calidad de patronal”, explicó Gallego a Elonce, y advirtió: “Si ese aporte no aumenta, nosotros no podemos dar aumento porque estaríamos desfinanciando la obra social”.

Uno de los puntos más sensibles fue el plazo de pago a los prestadores. “El plazo de pago es uno de los puntos que estamos en discusión”, reconoció Gallego. Desde OSER, la propuesta fue clara: “Nosotros ofrecemos el pago que nosotros podemos”, afirmó a Elonce, y agregó que la intención era “garantizar tener esos fondos para pagar”.

Mariano Gallego.

En ese sentido, detalló el esquema administrativo: “Nosotros ofrecemos un pago a 60 días”. Y ejemplificó: “La prestación de enero se factura en febrero, se audita en marzo, se paga en abril”, señaló. Según explicó, ese circuito respondía a los tiempos de facturación, control y disponibilidad de recursos.

Sin aumento de aranceles

Al ser consultados sobre el impacto para los afiliados, Gallego fue categórico: “No va a haber… la discusión no es sobre aranceles. Los aranceles están acordados”. Y aclaró en su charla con Elonce: “No se modificarán en más para el afiliado, es decir, los coseguros van a seguir en los mismos valores”.

Sin cortes y con expectativa de acuerdo

En el tramo final de la entrevista, los funcionarios insistieron en llevar tranquilidad respecto de la continuidad de las prestaciones. Ante la pregunta sobre la posibilidad de un corte, Gallego respondió: “No hay ningún tipo de corte. Los servicios están absolutamente vigentes”.

Además, anticipó una instancia clave para destrabar los últimos puntos: “El día miércoles con el doctor García nos vamos a reunir con todos los presidentes de los círculos médicos en la sede de la FEMER y calculo que de ahí, ya traeremos el acuerdo”. En ese sentido, se mostró confiado: “Somos optimistas de que va a haber un acuerdo”.

Finalmente, reiteró que el diálogo continuaba abierto y que el objetivo fue preservar tanto la sustentabilidad de la obra social como la atención de los afiliados. “Es básicamente eso lo que queda”, concluyó, al referirse a la definición sobre plazos de pago y fórmula de actualización, en el marco de unas negociaciones OSER-FEMER que ingresaron en su tramo decisivo.