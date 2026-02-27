En vivo: Senado debate reforma laboral y Régimen Penal Juvenil

El Senado sesiona desde las 11 para tratar la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. El oficialismo aseguró contar con los votos necesarios para convertir ambos proyectos en ley.
El Senado debatía desde las 11 la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en la última sesión del período de extraordinarias. El oficialismo anticipó que contaba con los votos necesarios para sancionar ambas iniciativas.
En el bloque de La Libertad Avanza que comanda Patricia Bullrich está la certeza de que no habrá votaciones negativas para el oficialismo, mientras que en el Gobierno monitorean el operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio del Congreso por posibles focos de tensión.
La sesión se desarrollaba con un esquema de coordinación política más reducido que en jornadas anteriores, luego de que el oficialismo asegurara los respaldos necesarios, publicó Infobae.
Reforma laboral
La reforma laboral regresó al Senado tras modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados, donde se eliminó el artículo 44 vinculado al régimen de licencias médicas. Los senadores debían optar entre insistir con la redacción original o con el texto modificado, con previsión de que se impusiera esta última alternativa.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se incluyeron cambios en el cálculo de indemnizaciones, la creación del Fondo de Atención Laboral para despidos, la implementación del banco de horas en reemplazo de horas extras y modificaciones en el esquema de vacaciones.
El oficialismo, con 21 senadores propios, proyectaba alcanzar alrededor de 46 votos con el respaldo de bloques aliados como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.
Régimen Penal Juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil propuso reducir la edad de imputabilidad a 14 años. Durante el debate previo, el Ejecutivo había evaluado llevarla a 13, pero mantuvo el límite en 14 al no contar con apoyos suficientes.
El Gobierno asignó un presupuesto estimado en 23.000 millones de pesos para la implementación de la reforma, ante los planteos de gobernadores sobre los recursos necesarios para adecuar las estructuras judiciales y de alojamiento.
Ambos proyectos ya contaban con media sanción de la Cámara de Diputados. En caso de aprobación definitiva, quedarían en condiciones de ser promulgados antes de la apertura del período ordinario del Congreso prevista para el domingo.