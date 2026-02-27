Día de protestas contra la reforma laboral con cortes en Panamericana y el Obelisco

El día de protestas contra la reforma laboral genera cortes en la autopista Panamericana, el Obelisco y las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco del debate en el Senado. Las manifestaciones son encabezadas por trabajadores de FATE, organizaciones sindicales y partidos de izquierda, mientras el Gobierno despliega un fuerte operativo de seguridad con presencia de Gendarmería y Policía de la Ciudad.

Uno de los principales bloqueos se registra en la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. La medida provocó demoras significativas en el tránsito durante la mañana.

🚨 Manifestantes y policía, cara a cara en el Obelisco 📍 Mañana de marchas contra la Reforma Laboral 📲 Sumate por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/4q7A2zt6dC — C5N (@C5N) February 27, 2026

También se registran concentraciones en el Congreso y en el cruce de Corrientes y 9 de Julio, donde manifestantes y efectivos de seguridad permanecen frente a frente bajo un amplio dispositivo policial.

La jornada será seguida de cerca por autoridades nacionales y provinciales, mientras transitará el debate legislativo en el Senado por la reforma laboral.

Marchas hacia el Congreso

Las movilizaciones forman parte de una convocatoria más amplia para rechazar la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar de manera definitiva en el Senado. Las primeras columnas están previstas para llegar a la Plaza Congreso alrededor de las 10, una hora antes del inicio del debate parlamentario.

El Frente Sindical Unidos (FreSU), integrado por gremios como la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, convocó a un paro nacional con movilización. La columna principal partirá desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Palacio Legislativo.

Organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos de izquierda y agrupaciones piqueteras manifestaron su rechazo a la normativa, al sostener que implica un recorte de derechos laborales.

La organización La Cámpora anunció su participación en la jornada y comunicó que sus columnas partieron desde distintos municipios del conurbano bonaerense. Referentes sindicales señalaron que la masividad de las protestas estuvo condicionada por la situación económica y por los operativos de seguridad implementados en las últimas convocatorias.

Los manifestantes resisten a la policia en Obelisco. pic.twitter.com/5tYIcocahI — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) February 27, 2026

Operativo de seguridad y protocolo

Ante el antecedente de incidentes en protestas anteriores, el Gobierno dispuso un operativo con cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. El despliegue incluyó brigadas de infantería, unidades motorizadas, camiones hidrantes, móviles para traslados, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que el protocolo antipiquetes se aplicó sin excepciones, independientemente de la magnitud de la concentración. También se estableció un perímetro específico para la prensa en las inmediaciones del Congreso.

En manifestaciones previas se habían registrado episodios de violencia, con intervención policial y lanzamiento de objetos contra las fuerzas de seguridad.