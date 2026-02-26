 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Tras aprobación en el Senado

Frigerio celebró la ratificación del acuerdo Mercosur - Unión Europea

26 de Febrero de 2026
Aprobaron el acuerdo Mercosur - Unión Europea.
Aprobaron el acuerdo Mercosur - Unión Europea. Foto: (Senado).

El gobernador manifestó su firme respaldo a la revalidación del convenio de libre comercio entre ambas integraciones regionales, luego de que el Senado de la Nación completara el trámite legislativo para su aprobación definitiva.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su firme respaldo a la revalidación del convenio de libre comercio entre ambas integraciones regionales, luego de que el Senado de la Nación completara este jueves el trámite legislativo para su aprobación definitiva.

A través de sus redes sociales, Frigerio destacó el impacto positivo que esta unión tendrá en la economía regional: "Hoy empieza una etapa de más mercados, más competitividad y más trabajo para nuestra provincia".

El mandatario recordó que el gobierno de la provincia venía siguiendo de cerca el avance de las negociaciones, entendiendo el potencial exportador de la producción local. "Hace un mes marcamos que el Acuerdo Unión Europea - Mercosur era una oportunidad concreta para Entre Ríos", enfatizó, celebrando que el Congreso Nacional haya dado el paso final para su validación.

Rogelio Frigerio Mercosur Unión Europea Congreso nacional
