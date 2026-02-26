En la despedida de Gallardo, River derrota 3 a 1 con Banfield en el Monumental

REDACCIÓN ELONCE
Marcelo Gallardo le pone fin a su segundo ciclo en el estadio Monumental, donde River y Banfield buscan salir adelante en la tabla de posiciones.
River y Banfield se enfrentan en el marco de la séptima del Torneo Apertura 2026 en el estadio Monumental, donde se dará un marco especial por la despedida de Marcelo Gallardo, quien a raíz de los malos resultados se alejará de la conducción técnica del Millonario.
Seguí las incidencias:
65 minutos: segundo cambio en la Banda
Agustín Ruberto por Joaquín Freitas.
62 minutos: primer cambio en River
Kendry Páez por Ian Subiabre.
58 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Joaquín Freitas selló el 3-1 en Núñez.
FREITAS LA EMPUJÓ, Y RIVER GANA 3-1 🔴⚪
El juvenil está jugando su primer partido como titular, y marcó el tercero del Millonario ante Banfield.
FREITAS LA EMPUJÓ, Y RIVER GANA 3-1 🔴⚪

El juvenil está jugando su primer partido como titular, y marcó el tercero del Millonario ante Banfield.
55 minutos: buena tapada de Sanguinetti
El guardameta de Banfield se recostó sobre su caño derecho para contener un zurdazo de Ian Subiabre.
53 minutos: la Banda está cerca del tercer gol
Un nuevo disparo en la puerta del área terminó con la pelota a escasos centímetros del palo izquierdo de Sanguinetti.
40 SEGUNDOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
El Millonario golpeó al inicio de la segunda parte con una definición de Sebastián Driussi después de que el palo le negó el festejo a Ian Subiabre.
DRIUSSI MARCÓ EL 2-1 PARA RIVER 🔴⚪ En el inicio del segundo tiempo, el Millonario está ganando el último partido de Gallardo como DT.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
46 MINUTOS: ¡GOL DE BANFIELD!
¡EMPATA EL TALADRO EN EL MÁS MONUMENTAL! Centro de Tiziano Perrotta (que estaba habilitado) y Mauro Méndez pone el 1-1 de Banfield vs. River.
44 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BANFIELD!
Mauro Méndez marcó el 1-1 en el Monumental, pero invalidaron la jugada a instancias del VAR por un fuera de juego previo de Tiziano Perrotta.
35 minutos: nuevo intento de Freitas
El delantero de 19 años ensayó un derechazo en la periferia de la medialuna, pero el balón se fue lejos del arco de Facundo Sanguinetti.
29 minutos: Fausto Vera aceleró y casi llega el segundo
El volante pisó el área, recibió un pase de Ian Subiabre y ejecutó un tiro rasante que cruzó la línea del arco hasta irse por el fondo.
28 minutos: ahora fue el turno de Facundo González
El debutante con la camiseta de River Plate finalizó un avance con un intento muy desviado.
23 minutos: buena asociación del Millonario
Fausto Vera, Joaquín Freitas, Ian Subiabre y Tomás Galván se combinaron en el último tercio de la cancha y todo culminó con un disparo a colocar de Galván que se fue cerca de los tres palos de Sanguinetti.
15 minutos: Freitas buscó acercarse a través de la larga distancia
El juvenil tuvo campo, visión y panorama para sacar un derechazo que se fue cerca del travesaño.
12 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Lucas Martínez Quarta se impuso en las alturas tras un centro de Ian Subiabre y encajó el 1-0 en Núñez.
MARTÍNEZ QUARTA ABRIÓ EL MARCADOR Y FUE A ABRAZAR A GALLARDO 🔥 River le está ganando 1-0 a Banfield a los 13 minutos del primer tiempo.
9 MINUTOS: ¡RESPONDIÓ VILLEGAS PARA EL TALADRO!
El volante de Banfield sacudió un tiro desde afuera del área que se marchó a un costado del arco de Beltrán.
8 MINUTOS: ¡TAPADA DE SANGUINETTI A PURO REFLEJO!
El arquero de Banfield rechazó un remate a quemarropa de Tomás Galván en el área chica, la pelota rebotó en el palo y, segundos después, Danilo Arboleda despejó un nuevo disparo al córner.
6 minutos: se animó Driussi desde lejos
El punta sacudió un derechazo que se desvió en un rival y se fue por encima del travesaño.
4 minutos: primera atajada de Santiago Beltrán
El arquero de River Plate contuvo sin problemas un centro a media altura de Lautaro Gómez en un tiro libre.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
Banfield: Facundo Sanguinetti, Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.