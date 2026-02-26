Socavón en calle Patagonia provocó daños en viviendas y cortes de luz

REDACCIÓN ELONCE
El socavón en calle Patagonia generó serios daños materiales en viviendas y dejó sin electricidad a cuatro casas. Vecinos apuntaron a reiteradas roturas de un caño de agua y demoras en la respuesta municipal.
El socavón en calle Patagonia encendió la preocupación de vecinos de Paraná luego de que la rotura reiterada de un caño de agua provocara importantes daños materiales en varias viviendas ubicadas entre Laprida y México. Además del deterioro en veredas y estructuras, un desperfecto eléctrico dejó sin suministro a cuatro casas de la cuadra.
El hundimiento se produjo en un sector donde, según relataron frentistas, ya se habían registrado múltiples intervenciones por pérdidas de agua. Las filtraciones constantes habrían debilitado el terreno hasta provocar el colapso parcial de la vereda recientemente construida.
En virtud de los daños, al menos cuatro viviendas resultaron afectadas con fisuras, problemas en instalaciones y deterioro estructural. Los vecinos manifestaron su preocupación por la persistencia del problema y la falta de una solución definitiva.
Reclamos reiterados y daños acumulados
Uno de los frentistas explicó que la situación no es nueva y que los inconvenientes comenzaron hace más de un año. “El tema es la rotura del caño de agua y sus reparaciones. Hay demora en la respuesta de la Municipalidad. Esa demora ha provocado que se socave la vereda recién hecha y se produjeron los deterioros que se ven”, aseguró.
El vecino sostuvo que las roturas fueron reiteradas y que los reclamos formales se realizaron en numerosas oportunidades. “Las primeras roturas fueron en febrero o marzo del año pasado y se ha roto seis o seite veces. Hemos hecho el reclamo correspondiente al 147 y se han presentado notas con número de expediente y todavía seguimos teniendo partes que están con parches de brosa”, reiteró.
Según detalló, cada intervención municipal consistió en la reparación puntual del caño, pero el inconveniente volvió a repetirse con el paso de las semanas, generando un desgaste progresivo del suelo y afectando la estabilidad de las construcciones linderas.
Corte de electricidad y temor en la cuadra
La situación se agravó en las últimas horas cuando se registró un inconveniente eléctrico vinculado al hundimiento del terreno. “Las roturas siguen avanzando. Ayer tuvimos un problema con la electricidad: se cortaron parte de la cometida y se quedaron las cuatro casas sin electricidad”, remarcó el frentista.
El episodio más reciente ocurrió durante la noche, cuando los vecinos escucharon una fuerte detonación. “Anoche sentimos la explosión y los fusibles de luz volaron y quedamos a oscuras”, comentó, al describir el momento de tensión que atravesaron las familias.
Desde la Municipalidad de Paraná se hicieron presentes en el lugar para realizar nuevas tareas de reparación del caño de agua. Sin embargo, los vecinos señalaron que las soluciones aplicadas hasta el momento resultaron provisorias y que el problema reapareció en reiteradas ocasiones.
Mientras tanto, los frentistas continúan a la espera de una intervención integral que permita estabilizar el terreno y evitar nuevos daños en las viviendas. La preocupación central radica en que el socavón en calle Patagonia continúe expandiéndose y comprometa aún más la infraestructura de la cuadra.