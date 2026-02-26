 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Pronóstico extendido para el centro del país

El tiempo caluroso retornará al centro y Litoral: qué se espera en Entre Ríos

El tiempo caluroso retornará de manera gradual al centro y Litoral, mientras seis provincias permanecen bajo alerta por tormentas fuertes. Elonce detalla cómo evolucionarán las temperaturas y qué zonas podrían registrar granizo y ráfagas intensas.

26 de Febrero de 2026
El calor vuelve a aparecer en Entre Ríos.
El calor vuelve a aparecer en Entre Ríos. Foto: Archivo Elonce.

El tiempo caluroso retornará de manera gradual al centro y Litoral, mientras seis provincias permanecen bajo alerta por tormentas fuertes. Elonce detalla cómo evolucionarán las temperaturas y qué zonas podrían registrar granizo y ráfagas intensas.

El tiempo caluroso comenzará a retornar de manera gradual en el centro y Litoral argentino tras varios amaneceres frescos, en un contexto de estabilidad dominado por un sistema de alta presión posfrontal ubicado sobre la provincia de Buenos Aires. El fenómeno, con un valor central cercano a 1015 hPa, favoreció descensos marcados de temperatura durante la noche, especialmente por la escasa nubosidad y el poco viento.

 

 

Durante la mañana de este jueves se registraron mínimas de entre 5 y 10 °C en amplios sectores del territorio bonaerense, valores que alcanzaron los 12 °C en el conurbano y entre 15 y 16 °C en la Capital Federal. Estas marcas representaron una anomalía respecto a los valores típicos para la época, con un contraste notable frente a las jornadas previas.

 

El sistema de alta presión continuará desplazándose lentamente hacia el este en lo que resta de la semana, manteniendo su influencia estabilizadora sobre gran parte de la franja este del país. De esta manera, el buen tiempo persistirá en amplios sectores de la región Pampeana y el Litoral, con cielos entre algo y parcialmente nublados.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Gradual aumento térmico hacia el fin de semana

 

En cuanto a las temperaturas, tras el reciente amanecer fresco en gran parte del centro del país, se prevé una recomposición progresiva hacia valores propios del verano. Las máximas, que hoy y mañana se mantendrán acotadas por debajo de los 28 °C en varias provincias centrales, comenzarán a ascender de forma paulatina, señaló Meteored.

 

Para el fin de semana, se estimaron marcas que oscilarán entre los 30 y 33 °C en buena parte del centro argentino, consolidando el retorno del tiempo cálido a caluroso. En el extremo norte del país, donde recientemente se registraron temperaturas de entre 35 y 37 °C, el panorama seguirá sin mayores cambios, con registros similares al menos hasta el domingo inclusive.

 

Un escenario diferente se observará sobre la Costa Atlántica bonaerense, donde el viento del este moderará las marcas térmicas. Allí, las máximas pasarán de unos 20 °C promedio este jueves a valores de entre 27 y 28 °C hacia el cierre del último fin de semana del verano climatológico.

Temas:

tiempo en Entre Ríos Litoral calor
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso