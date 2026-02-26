El tiempo caluroso retornará al centro y Litoral: qué se espera en Entre Ríos

El tiempo caluroso comenzará a retornar de manera gradual en el centro y Litoral argentino tras varios amaneceres frescos, en un contexto de estabilidad dominado por un sistema de alta presión posfrontal ubicado sobre la provincia de Buenos Aires. El fenómeno, con un valor central cercano a 1015 hPa, favoreció descensos marcados de temperatura durante la noche, especialmente por la escasa nubosidad y el poco viento.

Durante la mañana de este jueves se registraron mínimas de entre 5 y 10 °C en amplios sectores del territorio bonaerense, valores que alcanzaron los 12 °C en el conurbano y entre 15 y 16 °C en la Capital Federal. Estas marcas representaron una anomalía respecto a los valores típicos para la época, con un contraste notable frente a las jornadas previas.

El sistema de alta presión continuará desplazándose lentamente hacia el este en lo que resta de la semana, manteniendo su influencia estabilizadora sobre gran parte de la franja este del país. De esta manera, el buen tiempo persistirá en amplios sectores de la región Pampeana y el Litoral, con cielos entre algo y parcialmente nublados.

Foto: Archivo Elonce.

Gradual aumento térmico hacia el fin de semana

En cuanto a las temperaturas, tras el reciente amanecer fresco en gran parte del centro del país, se prevé una recomposición progresiva hacia valores propios del verano. Las máximas, que hoy y mañana se mantendrán acotadas por debajo de los 28 °C en varias provincias centrales, comenzarán a ascender de forma paulatina, señaló Meteored.

Para el fin de semana, se estimaron marcas que oscilarán entre los 30 y 33 °C en buena parte del centro argentino, consolidando el retorno del tiempo cálido a caluroso. En el extremo norte del país, donde recientemente se registraron temperaturas de entre 35 y 37 °C, el panorama seguirá sin mayores cambios, con registros similares al menos hasta el domingo inclusive.

Un escenario diferente se observará sobre la Costa Atlántica bonaerense, donde el viento del este moderará las marcas térmicas. Allí, las máximas pasarán de unos 20 °C promedio este jueves a valores de entre 27 y 28 °C hacia el cierre del último fin de semana del verano climatológico.